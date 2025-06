Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται ο Τζέριαν Γκραντ μέχρι το 2028, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την ανανέωση.

O Τζέριαν Γκραντ είναι ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες του Παναθηναϊκού τα τελευταία δύο χρόνια. Πυλώνας στα σχέδια του Εργκίν Αταμάν που πρωταγωνιστεί στην Euroleague, έχοντας ενεργό ρόλο στις πορείες του Παναθηναϊκού μέχρι τα Final Four σε Βερολίνο και Άμπου Ντάμπι αντίστοιχα. Σπουδαίο γρανάζι στην... μηχανή σε άμυνα και επίθεση.

Μέσα από story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είχε επισημοποιήσει ότι ο Αμερικάνος γκαρντ θα παραμείνει στο «τριφύλλι» για ακόμη τρία χρόνια. Και τώρα ήρθε και η ανακοίνωση της ΚΑΕ.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζέριαν Γκραντ μέχρι το καλοκαίρι του 2028», αναφέρει η ανακοίνωση του τριφυλλιού.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζέριαν Γκραντ έως το καλοκαίρι του 2028. ☘️



