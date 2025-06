Γνωστός σχολιαστής του ΝΒΑ για Αντετοκούνμπο: «Χωρίς άλλο πρωτάθλημα, είναι underachiever» (vid)

Ο σχολιαστής του ΝΒΑ, Στίβεν Σμιθ έκανε κριτικη΄στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χαρακτηρίζοντας τον κατώτερο των προσδοκιών αν δεν πάρει άλλο πρωτάθλημα.

Είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια και έχει οδηγήσει τους Μπακς στο πρωτάθλημα του 2021 με μυθικές εμφανίσεις. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένα από τα πιο... hot ονόματα του καλοκαιριού και... παίζει στο ρεπορτάζ ορισμένων ομάδων του ΝΒΑ για ενδεχόμενη ανταλλαγή.

Για τον Greek Freak μίλησε ο σχολιαστής, Στίβεν Σμιθ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θα είναι κατώτερος των προσδοκιών αν μείνει στο ένα πρωτάθλημα. Του Σμιθ του αρέσει κατά καιρούς να ανοίγει κόντρες με παίκτες του ΝΒΑ, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να το παρακάνει κιόλας.

«Είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ το παιχνίδι. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τουλάχιστον 200 παιχνίδια, ο Γιάννης είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα με 30,4 πόντους ανά παιχνίδι, πέμπτος στο πρωτάθλημα με 11,7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Σε 9 περίπτωσεις All-NBA στην καριέρα του, εννέα επιλογές All-Star και εννέα φορές στην πρώτη δεκάδα στην ψηφοφορία για τον MVP. Έχει περισσότερες από αυτά σε σχέση με νίκες σε σειρές play off. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Δεν βλέπεις κάποιον τόσο κυρίαρχο, τόσο φανταστικό, με αυτή τη φλόγα για να αγωνίζεται κάθε βράδυ, και το μόνο που έχεις, είναι ένα πρωτάθλημα να δείξεις. Έχει κερδίσει μία σειρά play offτα τελευταία τέσσερα χρόνια. Δεν φταίει, τραυματίστηκε μερικές φορές», ανέφερε για τον Έλληνα σταρ.

