Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρίσκεται στο... στόχαστρο του Παναθηναϊκού και το Gazzetta στέκεται στην εξέλιξη του Έλληνα φόργουορντ που έδειξε πως μπορεί να σταθεί εύκολα στη Euroleague.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία, οι «πράσινοι» έχουν κάνει ήδη διερευνητική επαφή με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο με πρόταση που ξεπερνάει τα 3.5 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο. Βέβαια τα πράγματα είναι πολύπλοκα στην περίπτωση του «Ρόγκα» καθώς το συμβόλαιό του με τον σύλλογο της Βιτόρια ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Παρόλα αυτά υπάρχει buy out το οποίο φτάνει το 1.5 εκατομμύριο ευρώ, όπερ και σημαίνει ότι οποιαδήποτε ομάδα κληθεί να τον αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλει στην Μπασκόνια το συγκεκριμένο ποσό ή να διαπραγματευτεί με τον σύλλογο των Βάσκων για την παραχώρησή του.

O Έλληνας διεθνής έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια και πλέον έχει φτάσει να θεωρείται παίκτης... εκατομμυρίου. Ένα... sniper πλέον που σουτάρει με εντυπωσιακά ποσοστά και πίσω από τη γραμμή του τριπόντο. Το Gazzetta στέκεται στην εξέλιξη του Έλληνα φόργουορντ που θεωρείται αναπόσπαστο μέλος της Μπασκόνια.

Ο Ρόγκα ήταν ένα σπουδαίο ταλέντο στην ΑΕΚ και μετέπειτα στον Προμηθέα, ωστόσο σημαντικό χρόνο συμμετοχής πήρε στην τελευταίο του σεζόν με την Ένωση και στην χρονιά που έπαιξε με τον Προμηθέα. Με την Βασίλισσα τη σεζόν 2020-21 έπαιζε 13.1 λεπτά ανά ματς και μέτρησε 4.3 πόντους κατά μέσο όρο. Έναν χρόνο μετά στους Πατρινούς έμενε στο παρκέ περίπου 20 λεπτά και είχε 6.5 πόντους κατά μέσο όρο.

H εκτόξευση του ήρθε στην Τουρκία και την Μερκεζεφέντι. Η απόφαση του να συνεχίσει την καριέρα του εκεί, αποδείχθηκε ευεργετική. Ο Έλληνας περιφερειακός απέδειξε πως μπορεί να ηγηθεί και να βρει μπροστά σε πολλά ματς, όντας ένα από τα... κλειδιά των Τούρκων.

Βελτιώθηκε στον επιθετικό τομέα, τον πίστεψαν πολύ και εκτοξεύτηκε στο σκοράρισμα, φτάνοντας τους 15.7 πόντους και τα 6.7 ριμπάουντ ανά ματς. Στο τρίποντο σούταρε με 36% και ήταν μια μόνιμη πηγή κινδύνων για τις αντίπαλες άμυνες.

Η Μερκεζεφέντι του έκανε καλό και το άνοιξε τον δρόμο για τη Euroleague με τη φανέλα της Μπασκόνια. Εκεί φυσικά ο πήχης ήταν πιο πιο υψηλός, αλλα ο Ρόγκα δεν είχε προβλημα να... κολυμπήσει στα βαθιά.

Η Μπασκόνια ήταν ένα δύσκολο task, αφού η ομάδα της Χώρας των Βάσκων έχει φιλοδοξίες και αποτελεί μια από τις καλές ομάδες της Euroleague. Μια δοκιμασία για τον Ρόγκα, ο οποίος όμως δεν μάσησε και έδειξε πως ανήκει στο top επίπεδο, εκεί όπου παίζουν οι κορυφαιοι της Ευρώπης.

Στην πρώτη του σεζόν στη Μπασκόνια, ειχε 6.1 πόντους ανά ματς στη Euroleague με το εντυπωσιακό 52% τρίποντα, ενώ έμενε παρκέ για 13.6 λεπτά. Στο ισπανικό πρωτάθλημα μέτρησε 5.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ με 32.9% τρίποντο στα 16.6 λεπτά που αγωνιζόταν. Με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς στον πάγκο.

Rogkavopoulos ending the first half in style 👏#MotorolaMagicMoments I @Moto I @Baskonia pic.twitter.com/45Ul6Jx7cp