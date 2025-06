Ο Εβάν Φουρνιέ δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ομορφιά της Ζακύνθου, όπου και κάνει τις διακοπές του μέσω σχετικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

Ο Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό χρειαζόταν λίγες... διακοπές και αποφάσισε να αποδράσει και να εξερευνήσει τα Επτάνησα και συγκεκριμένα τη Ζάκυνθο.

Ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ δείχνει ήδη δεμένος με την Ελλάδα και μέτα από τις γαστρονομικές του δοκιμές, που έχει μοιραστεί ουκ ολίγες φορές με το κοινό του στο «Χ», αποφάσισε να μοιραστεί και τις εντυπώσεις του από το όμορφο νησί.

Συγκεκριμένα, έγραψε ενθουσιασμένος: «Η νότια ακτογραμμή της Ζακύνθου είναι μαγευτική!!! Από τις καλύτερες που έχω δει ποτέ», και συνέχισε με ανάρτηση και σχετικής φωτογραφίας ως απόδειξη σε εκείνους που τον αμφισβήτησαν.

Zakynthos southern coastline is breathtaking!!! One of the best I ve ever seen