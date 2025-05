Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δημιούργησε ένα επικό βίντεο μετά την κατάκτηση της EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε και του βραβείου του MVP του Final Four, στέλνοντας το δικό του μήνυμα σε όσους έδειξαν αμφισβήτηση.

Η Φενέρμπαχτσε αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της EuroLeague για τη σεζόν 2024-25 στο Final Four που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Final Four συγκεντρώνοντας στον τελικό 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο 30χρονος φόργουορντ δημιοσίευσε ένα φοβερό βίντεο στα social media μετά την επιτυχία του ίδιου και της ομάδας του, στέλνοντας το δικό του μήνυμα σε όσους αμφισβήτησαν την προσπάθεια του τουρκικού συλλόγου.

Το highlight είναι όταν ο Χέιζ-Ντέιβις ζήτησε ένα βότκα μαρτίνι σε μεγάλη κούπα, καταλήγοντας να πίνει το ποτό του από το τρόπαιο της EuroLeague.

The Cup..



Spent a calendar year waiting for a chance at redemption.

Heard every podcaster, journalist, and expert’s opinion throughout the season.

Can I have your opinion on what sounds better, Champ or MVP?#cha11engeaccepted pic.twitter.com/mAcwOw1Wmz