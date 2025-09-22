Αλλάγη στην ηγεσία της Φενέρ, με τον Σαντετίν Σαράν να είναι ο νέος πρόεδρος της ομάδας.

Νέος πρόεδρος για την Φενέρ, την ομάδα που κατέκτησε την Euroleague τη σεζόν που πέρασε. Οι εκλογές που έγιναν έβγαλαν νέο πρόεδρο τον Σαντετίν Σαράν που διαδέχθηκε τον Αλί Κοτς. Ο Κοτς ήταν πρόεδρος από το 2018 μέχρι σήμερα.

Στον Κοτς στοίχισαν και οι αποτυχίες της ποδοσφαιρικής Φενέρ τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με την μπασκετική που πανηγύρισε τη Euroleague και το πρωτάθλημα. Ο Σαράν συγκέντρωσε 12.325 ψήφους και έτσι επικράτησε του Κοτς που είχε 12.068.

Ο Σαράν ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου των Τούρκων, ενώ είναι ιδιοκτήτη πολλών media στην Τουρκία, αθλητικών σάιτ και ραδιοφωνικών σταθμών. Στο παρελθόν ήταν μέτοχος και της Ντόρτμουντ.