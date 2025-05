Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πρόσφερε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα για τον Παναθηναϊκό στον μικρό τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αναμετρήθηκαν στον μικρό τελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου οι δύο «αιώνιοι» διεκδίκησαν την τρίτη θέση της φετινής Euroleague, λίγο πριν τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Στα τελειώματα του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πρόσφερε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης αφού ο ίδιος πάτησε δυνατά και κάρφωσε εντυπωσιακά, μειώνοντας σε 29-16.

It’s the third-place game, but Yurtseven playing like there’s a ring on the line! 💍



Slick bounce pass, savage one-hand slam—quick, clean, no chill! 😤🔥 pic.twitter.com/eOoEYPEGye