Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στη συνέντευξη Τύπου της EuroLeague σχολίασε τη διαιτησία της διοργάνωσης και τα Final Four σαν τρόπο να αναδεικνύεται ο πρωταθλητής.

Αναλυτικά:

«Θα ήθελα να συγχαρώ τη Φενέρ και τη Μονακό, που έφτασαν στον τελικό. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ακόμη έναν αξέχαστο τελικό, που θα είναι ο ιδανικός τρόπος να γιορτάσουμε μια από τις καλύτερες σεζόν της διοργάνωσης. Το φετινό Final Four αποδεικνύει ότι η EuroLeague είναι ένα παγκόσμιο προϊόν. Ανοίγουμε νέες αγορές, χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας.



Οι οπαδοί μας είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, ταξιδεύουν παντού. Είναι ένα ιστορικό γεγονός για πολλούς λόγους. Γιορτάζουμε 25 χρόνια. Θέλω να συγχαρώ τους πάντες, τους παίκτες, τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς κι εσάς τα ΜΜΕ. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές προοπτικές για το μέλλον εδώ στο Άμπου Ντάμπι. Είχαμε μια απίστευτη σεζόν σε νούμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για όσα πετύχαμε φέτος.



Προτιμώ το Final Four. Ίσως αυτή να είναι η άποψη των παικτών που έχουν χάσει πολλά Final Four και προτιμούν τις σειρές των playoffs. Εμείς και οι οπαδοί προτιμούμε τα Final Four και τον τρόπο που καθορίζεται η νίκη.

Πιστεύω ότι ο Ντάνι Ιεροθουέλο και η ομάδα του μπορεί να απαντήσει καλύτερα σε αυτό το ερώτημα. Αν έχετε δει άλλες διοργανώσεις, ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έλεγα ότι εμείς έχουμε τους καλύτερους διαιτητές. Οι διαιτητές είναι μέρος του συνολικού προϊόντος. Οι διαιτητές έχουν την στήριξή μας, νομίζω ότι είχαν καλή απόδοση όλη τη σεζόν και στα playoffs και στο Final Four. Όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες, πρέπει να ρωτήσετε τους υπεύθυνους διαιτησίας. Ωστόσο, από την επόμενη σεζόν τα instant replays θα έχουν μικρότερη διάρκεια.

Πρέπει να προστεύουμε τους παίκτες, όμως δεν είναι μόνο θέμα της EuroLeague η ξεκούραση των παικτών, υπάρχει ένα συνολικό καλεντάρι, που περιλαμβάνει τα εθνικά πρωταθλήματα και τους αγώνες των εθνικών ομάδων».