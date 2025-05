Για ακόμα μία σεζόν στη Euroleague επιβεβαιώθηκε με εκκωφαντικό τρόπο ότι ο πρώτος της κανονικής περιόδου δεν μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση…

Από το βράδυ της Παρασκευής, όταν οριστικοποιήθηκε και ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τη Μονακό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό της Euroleague, επιβεβαιώθηκε παράλληλα και μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του θεσμού.

Του Παύλου Κουστέρη

Ο λόγος όχι για τον αποκλεισμό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα από τη Μονακό, που ούτως ή άλλως αποτελεί ένα εξαιρετικό σύνολο, αλλά κυρίως για τον συνδυασμό με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Φενέρ. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων στην Ευρώπη, πόνταρε στο ότι ο πιθανότερος τελικός στο Άμπου Ντάμπι θα ήταν αυτός ανάμεσα στους δύο «αιωνίους», κάτι που τελικά διαψεύστηκε και μάλιστα εκκωφαντικό τρόπο.

Φενέρ και Μονακό ήταν ανώτερες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων και με το σπαθί τους έχουν βρεθεί σε θέση διεκδίκησης του βαρύτιμου τροπαίου, βυθίζοντας παράλληλα τις δύο ελληνικές ομάδες στην απογοήτευση της επόμενης μέρας και υποχρεώνοντας τους δύο προπονητές, Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα να πείσουν τους παίκτες τους για την αξία ενός μικρού τελικού.

Προφανώς, δεν τίθεται κάποιο ζήτημα για τη μηδαμινή σημασία ενός τέτοιου ματς και με τις υπάρχουσες ψυχολογικές συνθήκες, αλλά ίσως είναι ένα πρώτο βήμα στο να σηκώσουν κεφάλι και να πάρουν μία ώθηση εν όψει των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, που είναι και προ των πυλών.

Η αποτυχία των πρωτοπόρων

Έξω, όμως, από μικρόκοσμο των δύο «αιωνίων», η αποτυχία του φετινού Ολυμπιακού να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, επανέφερε στην επικαιρότητα το διαχρονικό φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο ποτέ ο πρώτος της regular season της Euroleague, δεν καταφέρνει να κατακτήσει και την κούπα, μένοντας και πάλι ο πρωτοπόρος με άδεια χέρια.

Από το 2016/17, που έχει εισαχθεί αυτός ο τρόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης, οι πρωτοπόροι της κανονικής περιόδου ήταν κατά σειρά οι:

Ρεάλ Μαδρίτης (2016/17)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2017/18)

Φενέρμπαχτσε (2018/19)

Αναντόλου Εφές (2019/20)

Μπαρτσελόνα (2020/21, 2021/22)

Ολυμπιακός (2022/23)

Ρεάλ Μαδρίτης (2023/24)

Ολυμπιακός (2024/25)

Από αυτούς τους πρωτοπόρους, είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς δεν μπόρεσε να κατακτήσει και την κούπα.

Φενέρ (2016/17)

Ρεάλ Μαδρίτης (2017/18)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2018/19)

Ακυρώθηκε η σεζόν (2019/20) λόγω κορωνοϊού

Αναντόλου Εφές (2020/21, 2021/22)

Ρεάλ Μαδρίτης (2022/23)

Παναθηναϊκός (2023/24)

Με άλλα λόγια, είναι τελείως διαφορετικό το ποια είναι τελικά η καλύτερη ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν και είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση το ποια ομάδα θα βρεθεί στην καλύτερη μία βραδιά την Παρασκευή των ημιτελικών και κατ’ επέκταση στην καλύτερη βραδιά του για τον τελικό.

Είναι άδικο, λοιπόν, να κρίνονται έννοιες όπως η «αποτυχία» και η «επιτυχία», δουλειές προπονητών, συμβόλαια αθλητών από το ένα βράδυ σε σχέση με το ό,τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια περίπου 6 – 7 μηνών; Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς και κυρίως προπονητές, ναι αυτή η συνθήκη και ο παραδοσιακός τρόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης εμπεριέχει το αίσθημα της αδικίας ως προς τις ομάδες που είναι καλύτερες όλη τη σεζόν και όλο και συζητιέται το ενδεχόμενο να πέσει στο τραπέζι η προοπτική να αλλάξει το format.

Υπέρμαχος ο Ιτούδης

Ένα από τα πρόσωπα που δεν έχουν κρυφτεί πίσω από τις σκέψεις τους είναι ο Δημήτρης Ιτούδης. Ο Έλληνας προπονητής που έχει κατακτήσει δύο φορές τη Euroleague και έχει βρεθεί σε δεκάδες Final Four και επιπλέον από την ερχόμενη σεζόν θα επανέλθει στο προσκήνιο, ως τεχνικός ηγέτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, την οποία ανέλαβε στα μέσα της σεζόν και την οδήγησε στην κατάκτηση του EuroCup, έχει ταχθεί σαφώς υπέρ της εκσυχρονισμού του συστήματος.

«Playoffs, το μπάσκετ είναι playoffs. Οι δύο ημιτελικοί στο EuroCup οδηγήθηκαν σε 3ο παιχνίδι. Ήταν πολύ συναρπαστικοί, και πιστεύω ότι η EuroLeague πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής. Αν και έχω πάρει μέρος σε 14 Final Four στην Euroleague και τρέφω τεράστιο σεβασμό για αυτόν τον οργανισμό και του Final Four, είμαι υπέρ του συστήματος των playoffs. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για το Final Four και δεν θέλω να με παρεξηγήσετε».

Πολύ σημαντική παράμετρος σε όλα αυτά…

Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν είναι απλά ένας από τους κορυφαίους προπονητές που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, αλλά είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών της Euroleague, οπότε τα λεγόμενά του έχουν διαφορετική βαρύτητα, έχοντας και αυτόν τον θεσμικό ρόλο και κυρίως το δικό του «feedback» από τους συναδέλφους σχετικά με το κατά πόσο το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ώριμο να προχωρήσει στην επόμενη μέρα και αν αυτή θα περιλαμβάνει το παραδοσιακό Final Four.