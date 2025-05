Ο Μουσταφά Φαλ πρόσφερε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μονακό, στον ημιτελικό του Final Four.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στο Άμπου Ντάμπι τη Μονακό στο πλαίσιο του δεύτερου ημιτελικού στο Άμπου Ντάμπι, διεκδικώντας το δεύτερο εισιτήριο του τελικού στο Final Four, εκεί όπου θα βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, λίγο πριν το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Μουσταφά Φαλ έπαιξε το pick and roll με τον Γουίλιαμς Γκος. Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» πέρασε τη μπάλα στον Γάλλο σέντερ και εκείνος κάρφωσε επιβλητικά.

That bounce pass was a love letter from Williams-Goss! 💌



Fall caught it and delivered a slam dunk reply so savage it ghosted the rim! 👻💥 pic.twitter.com/SLUpAHu9gV