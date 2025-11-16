Η Μονακό άφησε πίσω τις δύο σερί ήττες στο Βελιγράδι και συνέχισε το δικό της σερί στο γαλλικό πρωτάθλημα, κερδίζοντας τη Λε Μαν εκτός έδρας με 93-84.

Μετά το 0/2 του Βελιγραδίου έχοντας χάσει από Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν για την Euroleague, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να πάρει... ανάσα ψυχολογίας με τη νίκη της επί της Λε Μαν για την 8η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο του αγώνα καθώς δεν μπόρεσε η Μονακό να εκμεταλλευτεί το καλό της διάστημα στην 1η περίοδο και τη διαφορά των 18 πόντων, καθώς είδε τη Λε Μαν να... απαντάει με τον ίδιο τρόπο στο 2ο δεκάλεπτο.

Παρόλα αυτά κατάφερε να διευρύνει το νικηφόρο της σερί στην LNB καθώς έφτασε τις 5 σερί νίκες στην Γαλλία και την 7η σε 8 ματς του πρωταθλήματος (7-1). Ο Μάικ Τζέιμς ο οποίος αποβλήθηκε από το παιχνίδι, είχε γεμάτο παιχνίδι με 16 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ άλλοι τέσσερις παίκτες ήταν διψήφιοι.

Συγκεκριμένα ο Έλι Οκόμπο είχε άλλους 16 πόντους από την πλευρά του, ενώ ακολούθησαν οι Μακουντού (14π.), Μπεγκαριν (11π.) και Ντιάλο (11π.) Για τη Λε Μαν πολύ καλό ματς είχε ο Καναδός Τζον Μπερχανεμέσκελ με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-35, 48-51, 68-68, 84-93.