Μάικ Τζέιμς: Έξαλλος με τη διαιτησία, αποβλήθηκε κόντρα στη Λε Μαν και ξέσπασε με... αιχμηρά ποσταρίσματα στο twitter
Η Μονακό κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη στην κούρσα του γαλλικού πρωταθλήματος, επικρατώντας της Λε Μαν, με τον Μάικ Τζέιμς όμως να φεύγει από το παρκέ έξαλλος. Ο σούπερ σταρ των Μονεγάσκων αποβλήθηκε, αφού έχασε την αυτοκυριαρχία του στο 37ο λεπτό.
Με το σκορ στο 75-86, ο Τζέιμς... τρελάθηκε. Ζητώντας ένα αντιαθλητικό φάουλ, ο Αμερικανός απευθύνθηκε με πολύ έντονο ύφος προς τους διαιτητές. Οι συμπαίκτες του προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο.
Οι διαιτητές χρέωσαν με δύο τεχνικές ποινές τον Μάικ Τζέιμς και εκείνος κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια, κλείνοντας το ματς με 16 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ.
Λίγα δευτερόλεπτα αφότου πήγε στα αποδυτήρια, στράφηκε στο αγαπημένο του twitter. «Αντιαθλητικό. Αλλά αν τραυματιστώ, τότε τι;» ανέφερε ο Μάικ Τζέιμς.
Ενώ λίγο αργότερα, μόλις η Μονακό εξασφάλισε τη νίκη επί της Λε Μαν, υπήρξε και... δεύτερο χτύπημα. «Τόσο "κλέψιμο" και πάλι ηττηθήκατε» ανέφερε ο Τζέιμς, που φανερά ήταν πολύ εκνευρισμένος με όσα συνέβησαν.
Τα tweet του Μάικ Τζέιμς
UNSPORTSMANLIKE!!!!!!
But if i get hurt then what?— Mike James (@TheNatural_05) November 16, 2025
All that cheating n still lost— Mike James (@TheNatural_05) November 16, 2025
