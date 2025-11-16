Ο Μάικ Τζέιμς ήταν σε έξαλλη κατάσταση στην αναμέτρηση της Μονακό με τη Λε Μαν, αποβλήθηκε στο 37ο λεπτό με δύο τεχνικές ποινές και ξέσπασε στο twitter.

Η Μονακό κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη στην κούρσα του γαλλικού πρωταθλήματος, επικρατώντας της Λε Μαν, με τον Μάικ Τζέιμς όμως να φεύγει από το παρκέ έξαλλος. Ο σούπερ σταρ των Μονεγάσκων αποβλήθηκε, αφού έχασε την αυτοκυριαρχία του στο 37ο λεπτό.

Με το σκορ στο 75-86, ο Τζέιμς... τρελάθηκε. Ζητώντας ένα αντιαθλητικό φάουλ, ο Αμερικανός απευθύνθηκε με πολύ έντονο ύφος προς τους διαιτητές. Οι συμπαίκτες του προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο.

Οι διαιτητές χρέωσαν με δύο τεχνικές ποινές τον Μάικ Τζέιμς και εκείνος κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια, κλείνοντας το ματς με 16 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ.

Λίγα δευτερόλεπτα αφότου πήγε στα αποδυτήρια, στράφηκε στο αγαπημένο του twitter. «Αντιαθλητικό. Αλλά αν τραυματιστώ, τότε τι;» ανέφερε ο Μάικ Τζέιμς.

Ενώ λίγο αργότερα, μόλις η Μονακό εξασφάλισε τη νίκη επί της Λε Μαν, υπήρξε και... δεύτερο χτύπημα. «Τόσο "κλέψιμο" και πάλι ηττηθήκατε» ανέφερε ο Τζέιμς, που φανερά ήταν πολύ εκνευρισμένος με όσα συνέβησαν.

Τα tweet του Μάικ Τζέιμς

UNSPORTSMANLIKE!!!!!!



But if i get hurt then what? November 16, 2025