Ο Γιώργος Κούβαρης βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι και γράφει για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να υπερασπιστεί το στέμμα που κατέκτησε πριν από έναν χρόνο στο Βερολίνο. Ο ρόλος του Κέντρικ Ναν και η μεγάλη επίδραση του Ματίας Λεσόρ, είτε πατήσει, είτε δεν πατήσει τελικά παρκέ στο Final Four.

Πριν από 362 ημέρες ο Παναθηναϊκός AKTOR σκαρφάλωνε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας για 7η φορά στην ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο και για πρώτη φορά ύστερα από 13 χρόνια «ξηρασίας» στην Euroleague. Και φέτος είναι πιστός σ' ένα ραντεβού το οποίο θέλει να... μονιμοποιήσει με επιτυχία τα επόμενα χρόνια.

«Been there, done that» στο ένδοξο παρελθόν του. Ως οργανισμός έχει το «know how». Έχει το «brand name» στην Ευρώπη. Διαθέτει πλούσια (και όχι και τόσο μακρινή) ιστορία. Είναι η πιο πετυχημένη ελληνική ομάδα στην Ευρώπη και μια από τις πιο πετυχημένες ever στην Euroleague. Τον σέβονται. Είναι ο Πρωταθλητής Ευρώπης. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς.

Και το κυριότερο όλων; Έχει πάει σε 12 Final Four και έχει μετρήσει επτά κατακτήσεις! Και να 'ταν μόνο αυτό; Έχει το τρομερό 7/7 σε τελικούς Euroleague, αν και το ποσοστό θα χαλάσει λίγο και δεν θα είναι το απόλυτο 100% εάν και εφόσον συμπεριλάβουμε και τον τελικό της Suproleague το 2001. Αυτά είναι δεδομένα. Η ιστορία... έγραψε που λένε. Και δεν ξεγράφει. Όπερ και σημαίνει ότι όποτε βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σε Final Four, καλύτερα οι αντίπαλες ομάδες, όποιες και αν είναι αυτές, να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις.

Η προτεραιότητα και το θερμόμετρο που ανεβαίνει

Η αλήθεια είναι ότι στο Άμπου Ντάμπι το θερμόμετρο ολοένα και ανεβαίνει επικίνδυνα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η ζέστη είναι αφόρητη, η υγρασία απίστευτη με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αποπνικτική ατμόσφαιρα με τις θερμοκρασίες να φτάνουν και τους 43-45 βαθμούς Celsius. Από την άλλη, σήμερα Παρασκευή (23/5) το μπασκετικό θερμόμετρο θα χτυπήσει «40άρια» με το τζάμπολ του Final Four. Ένα Final Four το οποίο περιμένουν όλοι πώς και πώς, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει και το ενδεχόμενο να δούμε ελληνικό τελικό για πρώτη φορά στα χρονικά.

Προς το παρόν το αφήνουμε στην άκρη. Εάν και εφόσον προκύψει μετά τους σημερινούς τελικούς, είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε τις επόμενες ώρες. Αυτήν την στιγμή προέχει η Φενέρ για τον Παναθηναϊκός και -πιστέψτε με- άπαντες στο «τριφύλλι» δεν ασχολούνται καν με τον Ολυμπιακό ή την Μονακό. Εάν και εφόσον κάνουν το 2/2 με τη τουρκική ομάδα σε ημιτελικό Final Four, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν και θα αναλύσουν το επόμενο ματς με περισσότερη προσοχή. Έως και την τελευταία κόρνα της γραμματείας του ημιτελικού, το μυαλό όλων βρίσκεται στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και στους παίκτες του. Πουθενά αλλού.

Εννοείται και εξυπακούεται ότι ο ημιτελικός θα είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία συγκριτικά με τα δύο ματς της κανονικής περιόδου φέτος όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν της Φενέρμπαχτσε εντός και εκτός έδρας, πολύ περισσότερο με τον περσινό ημιτελικό στο Βερολίνο. Τότε που ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει το ματς με σκορ 12-0 και ουσιαστικά είχε αρχίσει να βάζει τις βάσεις της πρόκρισης. Άλλωστε και ο «Σάρας» είπε στην συνέντευξη Τύπου ότι πρέπει η ομάδα του να... θυμηθεί να μπει στο γήπεδο φέτος, όπερ και σημαίνει ότι άπαντες στη Φενέρ είναι απολύτως προετοιμασμένοι και ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει ανάλογη εικόνα στο παιχνίδι.

Προπονήσεις σαν... τελικός

Όπως το γνωριζει ο Γιασικεβίτσιους (σ.σ. παρεμπιπτόντως, Γιασικάβιτσους λέγεται ο άνθρωπος και οι Λιθουανοί συνάδελφοι φρόντισαν να μας το υπενθυμίσουν χθες στη συνέντευξη Τύπου, όταν και του έκαναν ερωτήσεις) έτσι το γνωρίζει και ο Άταμαν. Και σίγουρα το πλάνο θα είναι διαφορετικό και προετοιμασμένο για παν ενδεχόμενο. Ο Τούρκος τεχνικός όταν μίλησε στην κάμερα του Gazzetta εξηγησε για ποιον λόγο εξέφρασε για πρώτη φορά την αισιοδοξία του ότι ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το τρόπαιο. Ποιος ήταν αυτός; Οι ίδιοι οι παίκτες, από τους οποίους είδε στις προπονήσεις τον βαθμό της ετοιμότητάς τους.

Γιατί το λέω αυτό; Απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι και πέρυσι, τέτοιον καιρό, έπεφταν... κορμιά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Παραμονές του Final Four στο Βερολίνο, οι προπονήσεις θύμιζαν... τελικό Euroleague. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και φέτος. Αν το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο; Θα φανεί τις αμέσως επόμενες ώρες. Τίποτε δεν μπορεί να προδικάσει τον νικητή, απλά υπογραμμίζω ότι έχει γίνει η σωστή προετοιμασία. Τουλάχιστον την προετοιμασία που ήθελε να κάνει ο Άταμαν. Και ως γνωστόν η συνταγή είναι άκρως πετυχημένη από τη στιγμή που έχει κατακτήσει και τα τρία τελευταία Final Four που έχει λάβει μέρος!

Το γεγονός ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες του βάσει των όσων έχει δει στις προπονήσεις αποτυπώνεται κατά κάποιον τρόπο και από πρόσφατες δηλώσεις του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ όχι μόνο είπε ότι «πεινάει» στο φετινό Final Four αλλά ότι... λιμοκτωνει και ότι έχει να φάει για εβδομάδες! Φαίνεται ότι έχει κίνητρο. Και έχει μεγάλο κίνητρο. Και για έναν ακόμα πολύ βασικό λόγο Τα playoffs με την Εφές. Ξέρει και ο ίδιος ότι δεν έπαιξε καλά. Μπορεί να μην το παραδέχεται στο 100% αλλά είναι η πραγματικότητα. Και μιλάμε για έναν παίκτη... εγωιστή. Μπασκετικά μιλώντας εγωιστή. Όχι μόνο για εκείνον αλλά φυσικά για την ομάδα. Και αν μη τι άλλο, όλη η Euroleague έμαθε τα σχεδόν δύο τελευταία χρόνια «τι εστί» Κέντρικ Ναν.

Σίγουρα θα υπάρχει αμυντικο πλάνο από τη Φενέρ και σίγουρα θα προσπαθήσει να το εφαρμόσει ο Σάρας όσο το δυνατόν καλύτερα. Σίγουρα θα έχει μελετήσει την άμυνα της Εφες πάνω του. Από εκεί και πέρα ωστόσο δεν έχει παίκτες με τα αθλητικά πόδια του Οτούρου ή του Πουαριέ για να βγαίνουν ως δεύτεροι πάνω του στην αριστερή ντρίπλα. Από την άλλη ωστόσο όλο και κάποια άμυνα θα προσαρμόσει πάνω του. Ο ίδιος ο Ναν δήλωσε στο Gazzetta ότι θέλει να βγει και MVP του FInal Four. Όχι πείτε μου. Όλος αυτός ο συνδυασμός δεν αυξάνει ακόμα περισσότερο τη προσμονή για το Final Four;

Φόβος για παίκτη που έχει να παίξει από τον Δεκέμβριο

Φυσικά Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο ο Κέντρικ Ναν. Αν ήταν μόνο ο Κέντρικ Ναν τότε ενδεχομένως να μην είχε περάσει καν στο Final Four. Και αν μη τι άλλο οι υπόλοιποι παίκτες των «πρασίνων» έδειξαν ότι μπορούν να βγουν μπροστά. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος πέρυσι πήρε τον τελικό σχεδόν μόνο του με την επική του εμφάνιση. Ξέρει πολύ καλά τι χρειάζεται σε τέτοια ματς της μίας βραδιάς. Και το έχει αποδείξει εμφατικά! Και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Χουάντσο, ο Μήτογλου, ο Γκραντ, ο Όσμαν, ο Γιούρτσεβεν, ο Γκέιμπριελ, ο Παπαπέτρου, ο Μπράουν... Όλοι θα χρειαστούν. Και πρέπει να είναι έτοιμοι!

Άλλωστε απέναντθ στη Φενέρ οι δύο ψηλοί ενδεχομένως να κληθούν να εκμεταλλευτούν την υπεροπλία τους απέναντι σε Σάνλι ή Μπιρτς ή Μπάνγκο, αν και ο Σάρας χρησιμοποιεί πολλές φορές τον Μέλι στο «πέντε». Θα υπάρχει αμυντική αδυναμία της Φενέρ στο χαμηλό ποστ. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Βέβαια εξαρτάται πάντα και το ματς και το πώς μπορεί να κυλήσει οπότε λίγο-πολύ όλα αυτά ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη.

Από εκεί και πέρα ωστόσο θέλω να σταθώ στον Ματίας Λεσόρ. Ο Αταμαν είπε στο Gazzetta ότι θα παίξει. Και μακαρι ο άνθρωπος να είναι στο 100% και να μπει μέσα και να... δαγκώνει καρωτίδες, όπως ο Λεσόρ που γνωρίζαμε πριν τραυματιστέι σοβαρά. Προσέξτε: Έχει να παίξει από τον περασμένο Δεκέμβριο! Δεν έχει αγωνιστεί ούτε σε φιλικό ματς για να φανεί η κατάστασή του. Κάνει προπονήσεις μία εβδομάδα. Και παρόλα αυτά αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης απ' όλους. Και εδώ φαίνεται η τεράστια επιρροή του Γάλλου σέντερ. Ακόμα και με τόσο μεγάλη αποχή, ακόμα και με «μηδέν» προετοιμασία, πόσο πολύ υον υπολογίζουν -αν όχι τον φοβούνται- οι αντίπαλοί του.

Λογικά θα τον δούμε στην 12άδα. Μόνο και μόνο αυτό δίνει έξτρα boost στην ομάδα. Και στον ίδιο τον Λεσόρ, ο οποίος έχει ανεβάσει ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες. Αν καταφέρει και πατήσει παρκέ στην «Etihad Arena» και βοηθήσει τον Παναθηναϊκό έστω για 5 λεπτα όντας απολύτως έτοιμος υστερώντας μόνο σε ρυθμό, αυτομάτως οι «πράσινοι» ανεβάζουν την ψυχολογία τους στα ύψη. Και ταυτόχρονα αλλάζουν άρδην τα πλάνα των αντιπάλων τους...