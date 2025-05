O Oλυμπιακός έκανε την πρώτη του προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι ενόψει του ημιτελικού της Euroleague με τη Μονακό (23/5, 21:00).

Aποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Δημήτρης Οικονόμου

Οι λάτρεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν κρατιούνται για το Final Four 2025 της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι (οι ημιτελικοί γίνονται την Παρασκευή), εκεί όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν το τρόπαιο μαζί με Μονακό και Φενέρ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε και την πρώτη της προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι ενόψει του ημιτελικού με τη Μονακό την Παρασκευή (21:00, live Gazzetta, Νοvasports Prime). Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έφτιαξε video από την προπόνηση της ομάδας και τo παρουσίασε στον κόσμο που ανυπομονεί για τις μάχες.

🏀 A taste of the first training session in Abu Dhabi!



💪🏽 Let’s go strong, let’s go hard!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/gP5lr3b8xy