Νέα μανατζερική στέγη για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος «μετακόμισε» στην Octagon.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης θα εκπροσωπείται από εδώ και στο εξής από την Octagon η οποία και καλωσόρισε τον Έλληνα γκαρντ/φόργουορντ. Πρόκειται για την εταιρεία που εκπροσωπεί στην Αμερική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όπως επίσης και τον Ματίας Λεσόρ στις τάξεις των «πρασίνων».

Να σημειωθεί ότι ο 26χρονος διεθνής μπασκετμπολίστας έχει ήδη ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους» το οποίο και θα τον κρατήσει στο «Telekom Center Athens» έως και το καλοκαίρι του 2028.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον διεθνή Έλληνα γκαρντ/φόργουορντ Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στην #octagonfamily. Ο 25χρονος έχει κατακτήσει την EuroLeague, το ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, καθώς και το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket με την Εθνική Ελλάδας το περασμένο καλοκαίρι. Καλώς ήρθες στην ομάδα!» ανέφερε η χαρακτηριστική ανακοίνωση.

