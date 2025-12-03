Ο Τίμπορ Πλάις που αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του στη γερμανική Ράστα Βέχτα.

Ο Γερμανός σέντερ φόρεσε για μικρό χρονικό διάστημα τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25.

Ουσιαστικά είχε αποκτηθεί για να καλύψει τα «κενά» που είχαν δημιουργηθεί από τους τραυματισμούς των σέντερ ωστόσο δεν έκανε αισθητή την παρουσία του. Παρόλα αυτά δεν το... έβαλε κάτω και συνεχίζει κανονικά την καριέρα του σε ομάδα της χώρας του.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος Τίμπορ Πλάις υπέγραψε συμβόλαιο με την Ράστα Βέχτα όπου και θα αγωνιστεί έως και το τέλος της φετινής σεζόν. Πέρυσι αγωνίστηκε σε μόλις 8 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 1 πόντο, 0.6 ριμπάουντ και 0.1 τάπα ανά 04:45 λεπτά συμμετοχής.

Συνολικά στην καριέρα του έχει «γράψει» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση 344 ματς με 7.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 58% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 84% στις βολές.