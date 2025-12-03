Παναθηναϊκός: Συλλυπητήρια ανακοίνωση στην οικογένεια της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό τον θάνατο της μητέρας των προέδρων της ΚΑΕ, Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλου.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω μιας ανάρτησης, στα social media, εξέφρασε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια των προέδρων της ΑΕΚ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΑΕΚ κ. Μάκη Αγγελόπουλο και τον πρόεδρο της ΚΑΕ κ. Βαγγέλη Αγγελόπουλο για την απώλεια της μητέρας τους, Καλλιρρόης.»
