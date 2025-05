Ο Σάσα Βεζένκοβ κλήθηκε να σχολιάσει το απίθανο τρίποντο από τα 9 μέτρα στα δύο λεπτά για το φινάλε του Game 4 στη Μαδρίτη που... έκοψε τα πόδια των παικτών της Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης 20/5 για το Άμπου Ντάμπι ενόψει της συμμετοχής του στο Final Four 2025 και ο Σάσα Βεζένκοβ κλήθηκε από τη EuroLeague να σχολιάσει το τεράστιο τρίποντο από τα 9 μέτρα στο Game 4 με τη Ρεάλ.

Η Ρεάλ είχε κάνει την ύστατη προσπάθεια να αντιδράσει, επιστρέφοντας από το -15 και μειώνοντας σε 78-72 στα δύο λεπτά για το φινάλε. Τότε η μπάλα έφτασε στα χέρια του Βεζένκοβ κι εκείνος σκόραρε από τα 9 μέτρα μπροστά στον Αλμπέρτο Αμπάλντε, ξεσηκώνοντας τους «ερυθρόλεκους»!

«Θυμάμαι αυτή τη φάση. Η Ρεάλ είχε επιστρέψει στον αγώνα. Το σύστημα είχε χαλάσει γιατί δεν το εκτελέσαμε σωστά. Οι συμπαίκτες μου πάσαραν την μπάλα, ο Αμπάλντε την ακούμπησε λίγο και μπορεί να μην ήταν η καλύτερη επιλογή, αλλά είπα ότι πρέπει να το βάλω. Πρέπει να κάνω κάτι με αυτήν την κατάσταση. Οπότε ήμουν έτοιμος. Ξέρετε, αυτού του είδους τα σουτ μερικές φορές μπαίνουν και μερικές όχι, αλλά ένιωθα καλά και είπα ότι έπρεπε να το κάνω για την ομάδα μου. Και μπήκε μέσα» εξήγησε ο Βούλγαρος φόργουορντ.

