Ο Ματίας Λεσόρ, όπως δήλωσε, ο Εργκίν Άταμαν, θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στο Final Four του Άμπου Ντάμπι και το Gazzetta ξετυλίγει το χρονικό από τον τραυματισμό του μέχρι την επιστροφή του απαραίτητου σέντερ στα παρκέ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι όπου θα αγωνιστεί στο Final Four της Euroleague, με στόχο το back to back.

Ο Εργκίν Άταμαν κατά τη διάρκεια της Media Day των «πράσινων» αποκάλυψε πως ο Ματίας Λεσόρ θα βρεθεί στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και θα ενισχύσει την ομάδα του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ναι, ο Ματίας θα παίξει μαζί μας. Θα παίξει, γιατί όχι;».

Τα πράγματα όμως δεν ήταν πάντα τόσο απλά, καθώς από τις 19 Δεκεμβρίου μέχρι και το Final Four, ο απαραίτητος σέντερ έχει περάσει από 40... κύματα μέχρι και την επιστροφή του, αισίως, στο Άμπου Ντάμπι.

Το ημερολόγιο της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στα παρκέ

19 Δεκεμβρίου 2024: Ίσως η πιο άτυχη και η πιο άσχημη στιγμή στην καριέρα του 29χρονου σέντερ, όταν όλο το ΟΑΚΑ «πάγωσε» στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια. Ο Λεσόρ χτύπησε άσχημα κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, σφάδαζε, ούρλιαζε. Ο κόσμος στο κλειστό δεν άντεχε από το σοκ και λιποθυμούσε, όμως ο Γάλλος σηκώθηκε και πάταγε μόνο το ένα πόδι, πηγαίνοντας κουτσαίνοντας στα αποδυτήρια.

«Προσπαθούσα να τους κάνω όλους να μην ανησυχούν και να τους πω ότι είμαι ήδη καλά. Ο γιος μου ήταν εκεί, και ήταν ο λόγος που ήθελα να φύγω όρθιος, γιατί δεν ήθελα να καταλάβει τι είχε συμβεί», είπε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ για τη στιγμή του τραυματισμού του.

𝐌𝐚𝐭𝐡𝐢𝐚𝐬 𝐋𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭, 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲…



The man with a lion's soul opens up on CLUB 1908 about the toughest chapter of his career, the emotional and physical adversities he faced and everyone who stood by his side!



Don’t miss his inspiring tale of… pic.twitter.com/0ycqyMeyqn — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 24, 2025

Όλοι οι «πράσινοι» ήταν καταρρακωμένοι μετά τον τραυματισμό του συμπαίκτη τους κι αυτό φάνηκε και από την αντίδραση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όταν ευστόχησε σε τρίποντο κατά τη διάρκεια του ματς κι επέστρεψε βουρκωμένος στην άμυνα.

Το πόρισμα έδειξε κάταγμα περόνης και τότε ξεκίνησε ο αγώνας δρόμου για τον Γάλλο σέντερ.

20 Δεκεμβρίου 2024: Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας έφτανε μέχρι και τους 4 μήνες.

31 Δεκεμβρίου 2024: Ο Λεσόρ υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2028. Μπορεί να ήταν ο άτυχος αυτής της σεζόν, όμως δεν παύει να είναι απαραίτητος και ο Παναθηναϊκός έσπευσε να του το δείξει «δένοντάς» τον για ακόμα τρία χρόνια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ματίας Λεσόρ έως το καλοκαίρι του 2028.



Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού!



——————————————————



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership… pic.twitter.com/D1YBeltbq5 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 31, 2024

3 Ιανουαρίου 2025: Σχεδόν μισό μήνα μετά τον τραυματισμό του, ο Ματίας Λεσόρ έδειξε το μεγαλείο που διαθέτει. Ακόμα και με πατερίτσες και με το πόδι στον γύψο μετρούσε από νωρίς αντίστροφα ώστε να επιστρέψει προσπαθώντας να κάνει έστω και μερικές ντρίπλες για να διατηρηθεί... ζεστός.

Ακόμη και με πατερίτσες είναι εκεί! Τι σκύλος είσαι ρε… #paobc pic.twitter.com/pRRhuuWXhn — Ravvinio13☘🇬🇷 (@ravvinio13) January 3, 2025

8 Ιανουαρίου 2025: Δεν έμεινε μόνο στις ντρίπλες με το πόδι στον γύψο, αλλά πέντε μέρες αργότερα λίγο πριν από το τζάμπολ του ματς του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους. Ο Γάλλος σέντερ ανυπομονούσε να επιστρέψει και έκανε όπως μπορούσε την προπόνησή του καθισμένος σε καρέκλα φορώντας την ειδική προστατευτική μπότα.

22 Φεβρουαρίου 2025: Έναν μήνα μετά τον τραυματισμό του ο Λεσόρ προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ χωρίς μπότα υπό τις οδηγίες του assistant coach των πράσινων, Σάββα Καμπερίδη.

6 Μαρτίου 2025: Ο Ματίας Λεσόρ πήγε για πρώτη φορά να παρακολουθήσει αγώνα του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό του, συγκεκριμένα αυτόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 28ηγ αγωνιστική γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους της «πράσινης» κερκίδας.

14 Μαρτίου 2025: Η 29 αγωνιστική της EuroLeague είχε ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Εκεί ο Γάλλος σέντερ έδειξε για ακόμα μία φορά την ανυπονησία για την επιστροφή του βγαίνοντας παρέα με τους συμπαίκτες του για το καθιερωμένο ζέσταμα, βοηθώντας τους στα σουτάκια. Αφού πρώτα ξεκίνησε να ντριπλάρει με την μπάλα, στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο του πασέρ προς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

☘️🇫🇷 Στο ζέσταμα του Παναθηναϊκού και ο Ματίας Λεσόρ, που αναρρώνει από το σοβαρό τραυματισμό του!#paobc pic.twitter.com/qZKpA3BEfz — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 14, 2025

28 Μαρτίου 2025: Τα πράγματα πήγαιναν όλο και καλύτερα με τον Λεσόρ να μην... κρατιέται! Λίγες ώρες προτού ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Παρί για τις ανάγκες της 32ης αγωνιστικής, ο 29χρονος σέντερ βγήκε στο Glass Floor του ΟΑΚΑ για να κάνει ατομική προπόνηση με μπάλα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

EuroLeague Playoffs: Ο Λεσόρ παρακολούθησε από κοντά τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Εφές όντας αρκετά παθιασμένος! Παρέα με τον γιο του ζητοκραύγαζαν και είχαν έντονα ξεσπάσματα υποστηρίζοντας την ομάδα στον δρόμο προς τη νίκη. Μάλιστα, ο Γάλλος σέντερ ακολούθησε την αποστολή και στα εκτός έδρας ματς στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, όχι για να αγωνιστεί, αλλά για να στηρίξει ψυχολογικά το τριφύλλι.

Teach them young is the expression 🤝



Like father, like son @ThiasLsf ☘️ pic.twitter.com/dPBveOYvQu — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2025

☘️ Παναθηναϊκός: Με Λεσόρ η αποστολή των πράσινων στην Κωνσταντινούπολη!



📍Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη: Γιώργος Κούβαρης #paobc pic.twitter.com/Wxod8K2jTC — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 29, 2025

16 Μαΐου 2025: Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το Elite Basketball Tournament, ο Ματίας Λεσόρ ρωτήθηκε για το αν θα δώσει το «παρών» στο Final Fοur. «Δεν ξέρω. Θα δούμε όταν θα έρθουν τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα» , ήταν η απάντησή του.

☘️ Ο Ματίας Λεσόρ μιλάει για το Final Four και «απαντάει» στον Φουρνιέ!#paobc pic.twitter.com/YkVHt9RVin — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2025

19 Μαΐου 2025: Φτάσαμε αισίως μία μέρα πριν οι τέσσερις ομάδες ταξιδέψουν στο Άμπου Ντάμπι για το Final Four 2025 και ο Εργκίν Άταμαν, σε δηλώσεις του στο Skweek κατά τη διάρκεια της media day των «πρασίνων», έδωσε ένα νεό update για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ αποκαλύπτοντας ότι ο Γάλλος σέντερ θα βρεθεί μαζί με την υπόλοιπη αποστολή και θα αγωνιστεί!