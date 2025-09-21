Παναθηναϊκός - Adelaide 36ers 106-89: Οι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης (vid)
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ με 106-89.
Ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο πετυχαίνοντας 67 πόντους και έφτασε σε μια εύκολη νίκη επί της Αδελαΐδας με 106-89.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης
@Photo credits: Stolis
