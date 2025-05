H μεγάλη στιγμή για το Final Four 2025 (23-25/5) της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο μπάσκετ έφτασε και το Novasports θα είναι στο Άμπου Ντάμπι, για να καλύψει αποκλειστικά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Μετά από μία εξαιρετική πορεία από τη regular season έως και τα Playoffs, οι δύο ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στις 23 και 25 Μαΐου, στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει για να υπερασπιστεί το στέμμα του και να διεκδικήσει το 8ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο ενώ ο Ολυμπιακός συμμετέχει για τέταρτη διαδοχική σεζόν σε Final Four, διεκδικώντας το 4 ο τρόπαιο της ιστορίας του. Την τετράδα συμπληρώνουν η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και η τουρκική Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Στην πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων θα παρευρεθεί και η κορυφαία ομάδα των Playmakers προκειμένου να καλύψει με τον αρτιότερο τρόπο και τη δική της σφραγίδα, το φετινό Final Four! Οι Δημήτρης Καρύδας, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Δώρα Παντέλη, Χρήστος Καούρης, Νικήτας Αυγουλής και Γιώργος Βαλαβάνης, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Λιώρη και την αρχισυνταξία των Παντελή Λώλη και Βασίλη Δούκα, θα μεταφέρουν στους φίλους του μπάσκετ όλη τη μαγεία της διοργάνωσης μέσα από τις καθημερινές ανταποκρίσεις, το ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις των προσωπικοτήτων και των legends που θα παραβρεθούν στο μακρινό Άμπου Ντάμπι και φυσικά τη μετάδοση των αναμετρήσεων.

Παράλληλα, από το στούντιο του Novasports, οι ειδικές εκπομπές Playmakers-Final Four 2025 με τον Γιαννίκο Δούσκα στην παρουσίαση και τον expert Δημήτρη Μαυροειδή στις ειδικές αναλύσεις, θα δώσουν συνεχή ρυθμό πριν και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης με τις συνεντεύξεις Τύπου προπονητών και αρχηγών, τις προπονήσεις των ομάδων, το ρεπορτάζ και τις Live συνδέσεις μέσα και έξω από το γήπεδο, τα ειδικά αφιερώματα για τις ομάδες του Final Four και εκλεκτούς καλεσμένους.

Όλοι οι συνδρομητές της Nova θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εκπομπές και τους αγώνες Live από το Novasports Prime. Επίσης όλες οι εκπομπές Playmakers θα είναι παράλληλα διαθέσιμες μέσα από το Web TV και το YouTube του novasports.gr. Όλοι οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν την εμπειρία Final Four μέσα από την ενότητα EuroLeague στο official site, τα social media και το νέο mobile app του Novasports.gr. Ταυτόχρονα posts, stories, reels, YouTube Live μεταδόσεις, άρθρα και blogs ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 19/5.

Τέσσερις ομάδες, ένα τρόπαιο και το Live τηλεοπτικό πρόγραμμα αγώνων και εκπομπών έχουν ως εξής στα κανάλια Novasports:

Τρίτη 20 Μαΐου

20:00 Playmakers-Final Four 2025: Στο Novasports το τζάμπολ γίνεται από την Τρίτη, με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον expert Δημήτρη Μαυροειδή να προετοιμάζουν το κοινό για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ! Αποκλειστικές συνεντεύξεις των δυο προπονητών και των αρχηγών Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Live συνδέσεις με τα στρατηγεία των ελληνικών ομάδων αλλά και τα νέα των αντίπαλων ομάδων συζητούν και αναλύουν ο Γιαννίκος Δούσκας με εκλεκτούς καλεσμένους.

Τετάρτη 21 Μαΐου

20:00 Playmakers-Final Four 2025: Οι ζωντανές συνδέσεις με το Abu Dhabi ξεκινούν! Η ομάδα των Playmakers πατάει, μαζί με τις ελληνικές ομάδες, στο παρκέ της Etihad Arena και παρουσιάζει τις πρώτες δηλώσεις προπονητών και παικτών.

Πέμπτη 22 Μαΐου

10:30 Συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων ομάδων

17:00 Playmakers-Final Four 2025 με τις Live προπονήσεις Παναθηναϊκού και Φενερμπαχτσέ

20:00 Playmakers-Final Four 2025 με τις Live προπονήσεις Ολυμπιακού και Μονακό: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα γίνονται συνεχείς συνδέσεις με τη δημοσιογραφική αποστολή, με συνεντεύξεις και πλούσιο ρεπορτάζ μέσα και έξω από το γήπεδο για τις δηλώσεις των παικτών και τις προπονήσεις των τεσσάρων ομάδων.

Παρασκευή 23 Μαΐου

17:00 Playmakers-Final Four 2025: Pre-Game Show

18:00 Α' Ημιτελικός: Φενερμπαχτσέ -Παναθηναϊκός AKTOR

20:00 Playmakers-Final Four 2025: Mixed Game Show

21:00 Β' Ημιτελικός: Ολυμπιακός-Μονακό

23:00 Playmakers-Final Four 2025: Post-Game Show

Σάββατο 24 Μαΐου

12:00 Συνέντευξη Τύπου των 2 φιναλίστ

20:00 Playmakers-Final Four 2025

Κυριακή 25 Μαΐου

17:00 Μικρός Τελικός

19:00 Playmakers-Final Four 2025: Pre-Game Show

20:00 Τελικός και Απονομή Τροπαίου

22:15 Playmakers-Final Four 2025: Post-Game Show