Παναθηναϊκός: Εκτός εξάδας ξένων οι Όσμαν και Γιούρτσεβεν
Εκτός της απουσίας του Εργκίν Άταμαν ο οποίος είναι τιμωρημένος με ποινή μίας αγωνιστικής από τους τελικούς του περασμένου Μαΐου, άλλοι δύο ξένοι παίκτες έπρεπε να μείνουν εκτός 12άδας ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Eτσι λοιπόν ο Χρήστος Σερέλης ο οποίος θα «εκτελέσει» χρέη head coach για το ματς της πρεμιέρας, άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Οπότε η εξάδα των ξένων για τον Παναθηναϊκό αποτελείται από τους Σορτς, Χολμς, Γκριγκόνις, Ναν, Γκραντ και Ερνανγκόμεθ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η 12άδα των «πρασίνων», ποιοι έμειναν εκτός
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Που θα δείτε τις «μάχες» του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL και τα κορυφαία παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
- Stoiximan GBL: Με Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στο Μαρούσι, πρεμιέρα χωρίς Αταμάν για τον Παναθηναϊκό