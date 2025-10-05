Παναθηναϊκός: Εκτός εξάδας ξένων οι Όσμαν και Γιούρτσεβεν

Γιώργος Κούβαρης
Οσμαν

Οι Τσεντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι οι ξένοι που έμειναν εκτός εξάδας για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Εκτός της απουσίας του Εργκίν Άταμαν ο οποίος είναι τιμωρημένος με ποινή μίας αγωνιστικής από τους τελικούς του περασμένου Μαΐου, άλλοι δύο ξένοι παίκτες έπρεπε να μείνουν εκτός 12άδας ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Eτσι λοιπόν ο Χρήστος Σερέλης ο οποίος θα «εκτελέσει» χρέη head coach για το ματς της πρεμιέρας, άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Οπότε η εξάδα των ξένων για τον Παναθηναϊκό αποτελείται από τους Σορτς, Χολμς, Γκριγκόνις, Ναν, Γκραντ και Ερνανγκόμεθ.

     

