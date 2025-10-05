Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η 12άδα των «πρασίνων», ποιοι έμειναν εκτός
Ο Χρήστος Σερέλης είναι εκείνος που θα καθίσει την άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο «TELEKOM CENTER Athens» και δεν θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες.
Εκτός των Τσέντι Όσμαν, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ματίας Λεσόρ (σ.σ. άλλωστε είναι εκτός 8άδας ξένων στην GBL), έμεινε εκτός και ο Κώστας Σλούκας για λόγους ξεκούρασης.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
Αντίστοιχα η 12άδα του ΠΑΟΚ: Μέλβιν, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον, Τζόουνς, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπράουν, Φίλλιος, Μουρ, Ντίμσα.
