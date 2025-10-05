Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Που θα δείτε τις «μάχες» του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL και τα κορυφαία παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Πλούσια αγωνιστική δράση υπάρχει σήμερα και στο μπασκετ με τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague να κάνουν ντεμπούτο στα εγχώρια πρωταθλήματα τους

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μετά τις διπλές υποχρεώσεις τους στην Euroleague «ρίχνονται» στη μάχη της Stoiximan GBL. Οι πρωταθλητές Ελλάδος, μετά από την περιοδεία τους στη Ισπανία σε Μαδρίτη και Βιτόρια θα φιλοξενηθούν στο ανανεωμένο κλειστό του Αγίου Θωμά από το αξιόμαχο Μαρούσι σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντάνα στις 13:00 από την ΕΡΤ2

Λίγο αργότερα στις 16:00 ο Παναθηναϊκός μετα από δύο εντός έδρας αναμετρήσεις με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2.

Πρέμιερα όμως σήμέρα στο μπασκετ κάνει και η Α1 γυναικών με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται στις 13:00 κόντρα στον Πρωτέα Βούλας, ενώ στις 19:45 θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής μεταξύ Αθηναϊκού και Παναθηναϊκού με ζωντανή μετάδοση από ΕΡΤ2.

Στα άλλα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Ρέαλ Μαδρίτης που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό θα υποδεχθεί στις 13:30 (Cosmote Sport 4) τη Γκραν Κανάρια, ενώ η Μπαρτσελόνα μετά τον θρίαμβο στο ΟΑΚΑ ταξιδεύει στη Βαλένθια για να αντιμετωπίσει εκεί τη ομώνυμη ομάδα (20:00, Cosmote Sport 4).

Στην Ιταλία, η ανανεωμένη Αρμάνι Μιλάνο του Μεσίνα υποδέχεται στις 17:00 τη Τορτόνα σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από τo Cosmote Sport 7.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις: