Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε την νέα συμφωνία του με τον Άρνας Μπουτκεβίτσιους, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2027.

Ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ζάλγκιρις και δεν το κουνάει από το Κάουνας!

Ο 33χρονος γκαρντ / φόργουορντ ύψους 1,97 εκατοστών είναι παίκτης της Ζάλγκιρις από το 2022, με τον ίδιο να υπογράφει νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, το οποίο θα ισχύσει μέχρι τη σεζόν 2026 - 2027!

Τη φετινή σεζόν ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια με την Ζάλγκιρις, μετρώντας 4.5 πόντους και 3.7 ριμπόαυντ, όντας βασικός σε σε 17 ματς, ενώ σούταρε με 38% από το τρίποντο.

New deal locked in! Zalgiris and Arnas Butkevicius have agreed on a new contract valid until the end of the 2026–2027 season. ✍️ pic.twitter.com/9hAVPTBctc