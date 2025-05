Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στη δημοσιότητα την απολαυστική «aftermovie» των αγώνων με την Αναντολού Εφές στα playoffs της Euroleague.

«Πέντε μάχες, μία αποστολή. Από τις ομιλίες στα αποδυτήρια, στα νικητήρια plays. Όλες οι στιγμές που μας οδήγησαν στο Final Four. Έτσι κερδίσαμε το εισιτήριο για το Άμπου Ντάμπι» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «πράσινοι» για τη μίνι-ταινία των playoffs κόντρα στην τουρκική ομάδα, η οποία είναι διαθέσιμοι στο application «1908» της ΚΑΕ.

Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για το φετινό Final Four της Euroleague με 3-2 νίκες, έχοντας «απαντήσει» στο «break» της Εφές στο ΟΑΚΑ με τη νίκη στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να οδηγηθεί η σειρά σε Game 5.

Εκεί όπου επικράτησε με 75-67 και τσέκαρε για δεύτερη σερί σεζόν την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

