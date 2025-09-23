Ο Μάικ Τζέιμς έδωσε τις προβλέψεις του για την τελική κατάταξη της Euroleague. Στην πρώτη θέση έβαλε τον Παναθηναϊκό και στην τέταρτη τον Ολυμπιακό.

Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη της νέας σεζόν της Euroleague, με τις ομάδες να ετοιμάζονται να αρχίσουν τον... μαραθώνιό τους με το βλέμμα στραμμένο στο Final Four που θα γίνει στο TELEKOM Center Athens.

Ο Μάικ Τζέιμς προσπάθησε να προβλέψει σε ποια θέση θα τερματίσουν όλες οι ομάδες στο τέλος. Ο ίδιος έβαλε ως πρώτο φαβορί τον Παναθηναϊκό AKTOR, στη δεύτερη θέση έβαλε τη Μονακό, στην τρίτη τη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ την κορυφαία τετράδα έκλεισε με τον Ολυμπιακό.

Ο έμπειρος Αμερικάνος γκαρντ ετοιμάζεται για τη 12η του σεζόν στην Euroleague και παράλληλα την πέμπτη με τη φανέλα της ομάδας από το Μόντε Κάρλο.