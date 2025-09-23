«Δεν είναι άσχημο»: Ο Μάικ Τζέιμς κατέταξε πρώτο τον Παναθηναϊκό στη Euroleague - Η θέση που προέβλεψε για τον Ολυμπιακό (vid)
Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη της νέας σεζόν της Euroleague, με τις ομάδες να ετοιμάζονται να αρχίσουν τον... μαραθώνιό τους με το βλέμμα στραμμένο στο Final Four που θα γίνει στο TELEKOM Center Athens.
Ο Μάικ Τζέιμς προσπάθησε να προβλέψει σε ποια θέση θα τερματίσουν όλες οι ομάδες στο τέλος. Ο ίδιος έβαλε ως πρώτο φαβορί τον Παναθηναϊκό AKTOR, στη δεύτερη θέση έβαλε τη Μονακό, στην τρίτη τη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ την κορυφαία τετράδα έκλεισε με τον Ολυμπιακό.
Ο έμπειρος Αμερικάνος γκαρντ ετοιμάζεται για τη 12η του σεζόν στην Euroleague και παράλληλα την πέμπτη με τη φανέλα της ομάδας από το Μόντε Κάρλο.
It’s @MrNatural_05’s turn on the 2025/26 Season Standings Prediction
Agree? pic.twitter.com/Oit7Ug8MfG— EuroLeague (@EuroLeague) September 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.