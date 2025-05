Ο Σάσα Βεζένκοβ, χάρη στις τρομερές του εμφανίσεις στη σειρά του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, κατέκτησε το βραβείο του MVP των Play Offs της Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεχώρισε όσο κανείς άλλος στα Play Offs της Euroleague, με τον σταρ του Ολυμπιακού να αναδεικνύεται MVP!

Ο Βούλγαρος σταρ συνέβαλε τα μέγιστα ώστε ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, με την στατιστική του να είναι για... Όσκαρ. Έτσι, η Euroleague ανακοίνωσε πως ο Βεζένκοβ είναι ο MVP των Play Offs, με τα νούμερα να δείχνουν το μεγαλείο του 30χρονο φόργουορντ.

Στα τέσσερα παιχνίδια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Σάσα Βεζένκοβ μέτρησε 19 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα ανά αγώνα ενώ σημείωσε εντυπωσιακό 60.6% στα δίποντα.

Η συνολική του απόδοση (PIR) ήταν κατά μέσο όρο 22.8 βαθμοί, νούμερο που κανείς άλλος παίκτης δεν έπιασε, ενώ ο Βεζένκοβ αξίζει να σημειωθεί ότι ευθύνεται το 23.8% των συνολικών πόντων του Ολυμπιακού στη σειρά!

Ο Βεζένκοβ, ο οποίος το 2023 έχει αναδειχθεί MVP της κανονικής περιόδου, γίνεται ο πρώτος MVP των Play Offs, καθώς το εν λόγω βραβείο δεν είχε δοθεί ποτέ άλλοτε!

Sasha Vezenkov is the first ever EuroLeague Playoffs MVP! 🤩👏



Congratulations to @Olympiacos_BC's forward @SashaVezenkov who was truly UNSTOPPABLE this postseason! 🔥



Check out some of his best Playoff moments below! ⬇️



‘MVP of the Playoffs’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/qED9k0RUCE