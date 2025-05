Όπως φαίνεται μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στο twitter, τα ξημερώματα πριν από το Game 5 του Παναθηναϊκού, έξω από το ξενοδοχείο της Εφές έσκασαν πυροτεχνήματα!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το πολύ κρίσιμο και καθοριστικό game 5 της σειράς των playoffs με την Αναντολού Εφές, απόψε (6/5, 21:45). Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης θα είναι εκείνος που θα πανηγυρίσει παράλληλα την πρόκριση στο Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

Όπως φαίνεται μέσα από βίντεο που ανέβηκε στο Hooligans.cz, τα ξημερώματα της Τρίτης, έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν η αποστολή της τούρκικης ομάδας, οπαδοί του «τριφυλλιού» εκτόξευσαν πυροτεχνήματα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δυσκολέψουν την προετοιμασία του συνόλου του Λούκα Μπάνκι ενόψει του πολύ μεγάλου ματς.

06.05.2025, Panathinaikos🇬🇷 - Anadolu Efes🇹🇷, info Gate13: Today is a very crucial game against Efes Pilsen for Basketball EuroLeague.. Yesterday some went to hotel of Efes just to remind them that we Today they jungle is waiting them 😉, click for more here:… pic.twitter.com/yD8ttdwjHT