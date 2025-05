Η EuroLeague μοιράστηκε ένα ξεχωριστό βίντεο όπου οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορούν να δουν την πρόκριση της ομάδας τους στο Final Four του Άμπου Ντάμπι μέσα από τα... γυαλιά του Μόουζες Ράιτ.

Όσες φορές και να δουν την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four του Άμπου Ντάμπι οι φίλοι της ομάδας δεν θα την χορτάσουν.

Έτσι η EuroLeague προσέφερε στο κοινό μία εντελώς διαφορετική οπτική. Συγκεκριμένα έδωσε τα γυαλιά με την ενσωματωμένη κάμερα στον Μόουζες Ράιτ, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ στο Game 4 των playoffs κι έτσι καταγράφηκαν οι πανηγυρισμοί των «ερυθρόλευκων» στα αποδυτήρια κι όλες οι ξεχωριστές στιγμές που μοιράστηκαν.

Ολυμπιακός: Με την ταυτότητά του και το DNA του

Από το εκπληκτικό βίντεο ξεχώρισε η στιχομυθία ανάμεσα στον αρχηγό των Πειραιωτών, Κώστα Παπανικολάου, που γνώρισε την αποθέωση και τον Ράιτ. «Φυσικά θα έδιναν τα γυαλιά στον κλόουν. Φυσικά θα έδιναν τα γυαλιά στον κλόουν, φίλε μου», είπε ο Παπ με τον 27 χρονο σέντερ να απαντάει: «Είσαι ο βετεράνος μου».

Moses Wright’s POV, Final Four edition! 🤓⚪️🔴



We gave the Meta Glasses to @mant12_ right after @Olympiacos_BC secured their spot in Abu Dhabi 🤩#F4GLORY pic.twitter.com/lUuG8TdqgM