Η συνεργασία των Τσέντι Όσμαν-Ομέρ Γιούρτσεβεν έβγαλε ένα όμορφο highlight στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου στο Basketball Development Center.

Η Αναντολού Εφές υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Game 4 της σειράς με τους «πράσινους» που θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στην Κωνσταντινούπολη και να ακολουθήσπυν τη Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 38-33 για τους γηπεδούχους ενώ η συνεργασία των Τσέντι Όσμαν-Ομέρ Γιούρτσεβεν έβγαλε ένα όμορφο highlight στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου στο Basketball Development Center.

Ο Όσμαν ύψωσε στον συμπατριώτη του και εκείνος τελείωσε τη φάση με alley-oop κάρφωμα μπροστά στον Τζόρνταν Νουόρα.

Istanbul witnessed a familiar connection in unfamiliar colors! 🇹🇷



Istanbul alley-oops hit different when they come from the visiting team. And this Turkish link-up just silenced their home crowd. Kinda awkward… kinda iconic. 👀 pic.twitter.com/XF3BMTpFJ6