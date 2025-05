Ο Κώστας Σλούκας είναι έτοιμος για το 12 Final Four της επιτυχημένης καριέρας του κάτι που τον τοποθετεί στην κορυφή της λίστας με της περισσότερες συμμετοχές μαζί φυσικά με τον Βίκτορ Χριάπα. Πόσες συμμετοχές μετρούν οι συμπάικτες του;

Είναι αδιαμφισβήτητο πως ο Κώστας Σλούκας γράφει ιστορία όχι μόνο στον Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά σε ολόκληρη τη EuroLeague. Ο 35χρονος γκαρντ έχει μία λάμπρη καριέρα και από όποια ομάδα έχει περάσει έχει ξεχωρίσει και με το παραπάνω.

Τώρα, μετά την επιτυχία του Τριφυλλιού και την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι μετά από τη σειρά με την Αναντολού Εφές (3-2), ο ηγέτης των «πράσινων» σκαρφάλωσε στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές «πιάνοντας» τον Ρώσο Βίκτορ Χριάπα, ο οποίος μετράει 12 συμμετοχές με την ΤΣΚΚΑ Μόσχας.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι ο... άρχοντας των Final Four, καθώς έχει φτάσει αισίως τις 12 παρουσίες σε 14 ολοκληρωμένες χρονιές της καριέρας του στη EuroLeague χωρίς να μετράμε τη σεζόν 2019-20 η οποία διεκόπη λόγω του κορονοϊού.

Από νωρίς ξεκίνησε η παρουσία του Κώστα Σλούκα στα... βαθιά καθώς το πρώτο του Final Four ήταν εκείνο του 2010 σε ηλικία μόλις 20 ετών, όντας συμπληρωματικό μέλος της αποστολής του Ολυμπιακού. Μετέπειτα οι «ερυθρόλευκοι» τον έστειλαν δανεικό στον Άρη για έναν χρόνο κι όταν επέστρεψε κατέκτησε με το... καλημέρα σας back to back την EuroLeague τοι 2012 και το 2013. Συνολικά μέχρι το 2015 που έφυγε από την ομάδα του Πειραιά έδωσε το «παρών» σε τρία Final Four σε αυτά τα τέσσερα χρόνια.

Το 2015-16 υπέγραψε με τη Φενέρμπαχτσε και σε αυτά τα 5 χρόνια που έμεινε εκεί βρέθηκε σε τέσσερα σερί Final Four κατακτώντας ακόμα ένα τρόπαιο της EuroLeague, το τρίτο του. Έπειτα, ο δρόμος τον οδήγησε και πάλι στο λιμάνι του Πειραιά το 2020, όπου βρέθηκε σε δύο συνεχόμενα Final Four.

Όλοι θυμούνται φυσικά, τον περσινό θρίαμβο στο Βερολίνο. Ο Σλούκας έκανε το... αιώνιο βήμα και βρέθηκε τη σεζόν 2023-24 να φοράει τα «πράσινα» και δικαιώθηκε, καθώς όχι μόνο πέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ στα playoffs (3-2) για να προκριθεί στο Final Four του Βερολίνου, σήκωσε το τρόπαιο, ενώ αναδείχθηκε και ο MVP του Final Four.

Από εκεί και πέρα, ο Ιωάννης Παπαπέτρου μετρά τέσσερις συμμετοχές πλέον, δύο με τον Ολυμπιακό και δύο με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Τιμπόρ Πλάις μετρά τρεις, δύο με την Αναντολού Εφές και μία φέτος με τους «πράσινους». Οι Κέντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Μωραΐτης, Μάριους Γκριγκόνις, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ, είναι έτοιμοι για το δεύτερο Final Four της καριέρας τους.

Οι Τσέντι Όσμαν, Λορέντζο Μπράουν, Γουένιεν Γκέμπριελ και Ομέρ Γιούρτσεβεν θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε Final Four.

Τα Final Four των παικτών του Παναθηναϊκού: