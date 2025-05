Ο Παναθηναϊκός πήρε τον πρώτο αγώνα στην Κωνσταντινούπολη με... ηγέτες τους Ναν και Μήτογλου και βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από το Άμπου Ντάμπι. Το Gazzetta με τη βοήθεια του InStat γράφει για την εμφάνιση των δύο κορυφαίων παικτών στο «διπλό» επί της Εφές με 81-77.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, έδειξε χαρακτήρα και στο Game 3 κόντρα στην Αναντολού Εφές… ξόρκισε τον κακό του δαίμονα και πήρε το διπλό μέσα στην Κωνσταντινούπολη έχοντας επικρατήσει με 81-77.

Με αυτόν τον τρόπο πλέον το προβάδισμα βρίσκεται στα χέρια του και θέλει μόνο μία νίκη ακόμα ώστε να εξασφαλίσει το εισιτήριό του για το Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του InStat, γράφει για τα δύο βασικότερα... γρανάζια του Εργκίν Αταμάν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τον MVP Κέντρικ Ναν αλλά και τον αρκετά ανεβασμένο Ντίνο Μήτογλου.

WHAT A END!😮‍💨 Despite a strong atmosphere in Istanbul, Anadolu Efes couldn’t hold off @Paobcgr in Game 3 of the series.💔 The visitors walked away with a key victory and now hold a 2-1 advantage — one win away from punching their ticket to the Final Four.👀🙌 pic.twitter.com/cl9xiz4Evb