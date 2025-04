Ναν: «Θα έτρωγα περισσότερο ξύλο για να πάρουμε τη νίκη»

Ο Παναθηναϊκός ανάκτησε το προβάδισμα στη σειρά κόντρα στην Εφές (2-1) και ο Κέντρικ Ναν δήλωσε πως θα έτρωγε και περισσότερο... ξύλο για να πάρει η ομάδα του τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του κόντρα στην Εφές και πήρε κεφάλι (2-1) στη σειρά επικρατώντας με 77-81 στο Game 3 στην Κωνσταντινούπολη.

Ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της νίκης ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος δήλωσε «παρών» σκοράροντας 25 πόντους, με 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 33'06" λεπτά συμμετοχής. Ο σταρ των «πράσινων» στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει το... ξύλο αν είναι να παίρνει η ομάδα του τη νίκη.

«Το τέλος ήταν σκληρό. Έκαναν σερί και επέστρεψαν. Κάναμε δουλειά στην επίθεση και με μεγάλα σουτ κλείσαμε τη νίκη. Χαίρομαι που δεν είναι το δόντι μου. Αλλά το θέμα είναι να κερδίζεις τις μάχες. Θα έτρωγα περισσότερο ξύλο για να πάρουμε τη νίκη. Προσπαθούσα να είμαι ήρεμος. Μιλήσαμε για τα συστήματα αλλά το θέμα είναι να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι».

