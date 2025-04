Η Μπαρτσελόνα, μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, πήρε τη νίκη απέναντι στην Μονακό με 100-89 και έκανε το 2-1 στη σειρά.

Η Μπαρτσελόνα παρέμεινε ζωντανή στη σειρά με την Μονακό ! Οι Καταλανοί έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι, βρήκαν πολλούς πρωταγωνιστές και περιόρισαν αρκετά ατού της Μονακό, με το Game 3 να καταλήγει στους Καταλανούς (100-89) και το σκορ να γίνεται 2-1!

Από τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα πήρε τα ηνία δεν τα άφησε ποτέ, παρά τον σεληνιασμένο Μάικ Τζέιμς, με τους Καταλανούς να αντέχουν στις αντεπιθέσεις και να φτάνουν στη νίκη με τους Ερνανγκόμεθ (19π., 10ρ.), Πάρκερ (16π.), Πάντερ (14π.) και Μπριθουέλα (14π.) να κάνουν τη διαφορά.

Η Μονακό είχε τα ηνία στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η Μπαρτσελόνα, χάρη στα τρίποντά της, είχε απαντήσεις σε κάθε σερί των Μονεγάσκων του Βασίλη Σπανούλη. Έτσι, το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 24-27, με τις άμυνες να είναι... κάπως απούσες στο ξεκίνημα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πάρα με τον Μπριθουέλα έκαναν εξαιρετική δουλειά σε άμυνα και επίθεση, αποτελώντας βασικούς πυλώνες στο 17-0(!) που έτρεξαν οι Καταλανοί μέχρι το 15'(41-27)! Οι γηπεδούχοι πλέον είχαν τον απόλυτο έλεγχο, με την Μονακό να μένει πίσω και να παλεύει, αλλά όσο και να φώναζε ο Σπανούλης, το ημίχρονο έκλεισε στο 51-39.

Η Μονακό ανέβασε την απόδοσή της, όμως η Μπαρτσελόνα και πάλι βρήκε τον τρόπο να απαντήσει και να κρατήσει τα ηνία. Ουσιαστικά ήταν μια περίοδος που η Μπαρτσελόνα απαντούσε σε κάθε προσπάθεια του Μάικ Τζέιμς, με το σκορ στο 30' να είναι 74-66.

