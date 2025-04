Βαλένθια: Παίρνει Final Four και wild card πακέτο!

Η Βαλένθια είναι το φαβορί για τη φιλοξενεία του Final Four της EuroLeague το 2026 στο υπερσύγχρονο νέο γηπεδό της και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta προκύπτουν νέα δεδομένα για τον αριθμό των ομάδων τη νέα σεζόν.

Η Βαλένθια ετοιμάζεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να ανοίξει τις πόρτες του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου της, της Roig Arena και όπως όλα δείχνουν όχι μόνο έχει θέσει υποψηφιότητα, αλλά είναι και το φαβορί για τη φιλοξενεία του Final Four της EuroLeague το 2026.

Αρχικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στο Gazzetta από την Βαρκελώνη, όλα συγκλίνουν στο ότι οι ομάδες δύσκολα θα αυξηθούν από 18 σε 20 για λόγους που έχουν να κάνουν με δυσκολίες γύρω από τον καταρτισμό του προγράμματος/καλεντάρι της διοργάνωσης.

Όλα οδηγούν, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι και του χρόνου θα ακολουθηθεί το ίδιο format με τις 34 αγωνιστικές.

Πέρα από τη μεγάλη θέληση της Βαλένθια να διοργανώσει το Final Four της επόμενης σεζόν, υποψηφιότητα έχει θέσει και το Βελιγράδι, όπως έγινε και φέτος αλλά η σύνδεση της wild card με το νέο πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ευρώπη έχει δώσει τεράστιο προβάδισμα στους Ισπανούς.

Η Roig Arena θα ανοίξει τις πύλες της τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα έχει χωρητικότητα 15.600 θεατές και το συνολικό κόστος θα ξεπεράσει τα 300 εκ. Ευρώ.

Κάπου εδώ να σημειωθεί ότι υπήρξε φιλολογικό ενδιαφέρον και από την Αθήνα για τη φιλοξενία του Final Four στο ΟΑΚΑ αλλά δεν προχώρησε περαιτέρω. Η οριστική απόφαση για το Final Four της σεζόν 2025-26 θα ανακοινωθεί πιθανότατα στην διάρκεια του Final Four στο Άμπου Ντάμπι.

Όσον αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με τον αριθμό των ομάδων, υπάρχουν τα εξής δεδομένα.

Αν θεωρήσουμε ότι η Βαλένθια θα πάρει τη μία wild card και η Μονακό (επειδή τερμάτισε πιο ψηλά από την Παρί), οι δύο Σέρβικες (η μια από την Αδριατικη και η άλλη με wild card), η Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroCup) και οι 12 με συμβόλαιο, μας κάνουν στο σύνολο 17 ομάδες, οπότε αναμένεται να γίνει... μάχη για μια θέση ανάμεσα σε Άλμπα Βερολίνου, Βίρτους Μπολόνια, Παρί και Ντουμπάι BC.

Εκτός κι αν στις 12/05 στην προγραμματισμένη συνεδρίαση στην Βαρκελώνη περάσει η πρόταση για τις 20 ομάδες (κάτι που δεν επιθυμούν οι ισπανικές και οι ιταλικές ομάδες που παίζουν πολλά παιχνίδια στις λίγκες τους) κι έτσι οδηγηθούμε σε format 38 αγώνων κανονικής περιόδου στη EuroLeague. Ωστόσο κάτι τέτοιο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο για την ώρα.