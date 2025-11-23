Ο Τσάβι Πασκουάλ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη νέα του θητεία στην Μπαρτσελόνα, που επικράτησε με 72-61 στην έδρα της Γκραν Κανάρια. Νίκη για τη Βαλένθια παρά τις απουσίες.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν τα κατάφερε στην επιστροφή του στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, απέναντι στην Εφές, αλλά πήρε απόψε την πρώτη του νίκη στη νέα του θητεία στην Καταλονία.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Γκραν Κανάρια με 72-61, έχοντας τρεις παίκτες διψήφιους. Νίκολα Λαπροβίτολα και Τόρνικε Σενγκέλια σκόραραν από 14 πόντους, με τον δεύτερο να μετράει και 6 ριμπάουντ.

Ακολούθησε ο Κέβιν Πάντερ με 13 πόντους για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Από πλευράς των ηττημένων, ο Μάικ Τόμπι πέτυχε 16 πόντους μαζί με 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 29-32, 46-46, 61-72

Βαλένθια - Τζιρόνα 98-72

Μπορεί να μην είχε τους Ομάρι Μουρ, Κάμερον Τέιλορ και Νιλ Σακό, αλλά η Βαλένθια δε δυσκολεύτηκε καθόλου να πανηγυρίσει τη νίκη με 98-72 επί της Τζιρόνα.

Με τον Μπράνκου Μπαντιό να σκοράρει 19 πόντους και τον Χάιμε Πραντίγια να σκοράρει άλλους 13, ενώ ο Σέρχι Ντε Λαρέα επέστρεψε στη 12άδα.

Με αυτήν τη νίκη, η Βαλένθια παρέμεινε στην πρώτη θέση, στην ισοβαθμία με τη Ρεάλ.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 47-31, 75-52, 98-72

