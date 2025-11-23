Γκραν Κανάρια - Μπαρτσελόνα 61-72: Έκανε σεφτέ ο Πασκουάλ
Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν τα κατάφερε στην επιστροφή του στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, απέναντι στην Εφές, αλλά πήρε απόψε την πρώτη του νίκη στη νέα του θητεία στην Καταλονία.
Η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Γκραν Κανάρια με 72-61, έχοντας τρεις παίκτες διψήφιους. Νίκολα Λαπροβίτολα και Τόρνικε Σενγκέλια σκόραραν από 14 πόντους, με τον δεύτερο να μετράει και 6 ριμπάουντ.
Ακολούθησε ο Κέβιν Πάντερ με 13 πόντους για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Από πλευράς των ηττημένων, ο Μάικ Τόμπι πέτυχε 16 πόντους μαζί με 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 29-32, 46-46, 61-72
Βαλένθια - Τζιρόνα 98-72
Μπορεί να μην είχε τους Ομάρι Μουρ, Κάμερον Τέιλορ και Νιλ Σακό, αλλά η Βαλένθια δε δυσκολεύτηκε καθόλου να πανηγυρίσει τη νίκη με 98-72 επί της Τζιρόνα.
Με τον Μπράνκου Μπαντιό να σκοράρει 19 πόντους και τον Χάιμε Πραντίγια να σκοράρει άλλους 13, ενώ ο Σέρχι Ντε Λαρέα επέστρεψε στη 12άδα.
Με αυτήν τη νίκη, η Βαλένθια παρέμεινε στην πρώτη θέση, στην ισοβαθμία με τη Ρεάλ.
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 47-31, 75-52, 98-72
Η Κατάταξη
- Βαλένθια 7-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-1
- Μούρθια 6-2
- Μπανταλόνα 6-2
- Τενερίφη 6-2
- Ουνικάχα Μάλαγα 5-3
- Μπαρτσελόνα 4-4
- Μπασκόνια 4-4
- Μπρεογκάν 4-4
- Γιέιδα 4-4
- Γκραν Κανάρια 3-5
- Μπιλμπάο 3-5
- Μανρέσα 3-5
- Τζιρόνα 3-5
- Ανδόρα 3-5
- Σαραγόσα 2-6
- Μπούργκος 1-7
- Γρανάδα 1-7
