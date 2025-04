Ολυμπιακός: «Ο Μπαρτζώκας ετοιμάζει τη σκακιέρα του»

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τη συνέχεια της σειράς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μεταφέρεται πλέον στην Ισπανία και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ετοιμάζεται για μία ακόμη... μάχη.

Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να μπει με πολύ δυνατό τρόπο στα playoffs της Euroleague τη φετινή σεζόν και με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται πλέον μπροστά με 2-0, έχοντας το προβάδισμα αντί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ανάρτησή της στα social media έδειξε πως... μετράει αντίστροφα για τη συνέχεια στην Ισπανία, έχοντας ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο που έχει κεντρικό πρόσωπο τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η ομάδα του Πειραιά συμπλήρωσε το βίντεο με λεζάντα: «Κάθε κατοχή, κάθε κίνηση, μία μάχη στο μυαλό.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας τώρα ετοιμάζει τη σκακιέρα του για τον τρίτο προημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης».

🔥 Every possession, every move, a battle of the mind.



♟️ Coach Giorgos Bartzokas is now preparing his chessboard for the 3rd quarter-final against Real Madrid.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/7zL0JcmbIc