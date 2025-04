Το «καλημέρα» του Ολυμπιακού με τις αντιδράσεις των Φαλ και Πίτερς μετά από τάπα του Σέιμπεν Λι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός ήταν για μία ακόμη φορά ανώτερος και κατάφερε να κάνει το 2-0, έχοντας επιβληθεί της Ρεάλ Μαδρίτης με 77-71 και πλέον ετοιμάζεται για το ταξίδι προς την Ισπανία.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έστειλε την καθιερωμένη της καλημέρα μέσα από ένα μικρό βίντεο στο οποίο φαίνεται μία τάπα του Σέιμπεν Λι και στη συνέχεια το πλάνο εστιάζει στις απολαυστικές αντιδράσεις του Μουσταφά Φαλ και Άλεκ Πίτερς που βρίσκονταν στον πάγο του ΣΕΦ.

Kalimera! ☀️☕️😃



We just can’t get over this play 🔥



… and the reaction of Moustapha of course ☺️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/YJlaU7xgmq