ΚΑΕ Ολυμπιακός για τους οπαδούς του στο Μόναχο: «Δεν έχουμε λόγια για την απίστευτη στήριξή σας»!

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από το Μόναχο και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους περισσότερους από 2.500 οπαδούς του που βρέθηκαν στις εξέδρες του SAP Garden.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας των Βαυαρών με 96-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 4-2 πριν από την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και τις προσεχείς αναμετρήσεις στο ΣΕΦ με τη Μονακό (29/10, 21:15) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:10).

Οι Πειραιώτες είχαν τη στήριξη περισσότερων από 2.500 οπαδών τους στις εξέδρες του SAP Garden, που στήριξαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. «Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε αρκετά για την απίστευτη υποστήριξή σας! Ήσασταν καταπληκτικοί!» ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο «Χ».