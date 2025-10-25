ΚΑΕ Ολυμπιακός για τους οπαδούς του στο Μόναχο: «Δεν έχουμε λόγια για την απίστευτη στήριξή σας»!
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας των Βαυαρών με 96-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 4-2 πριν από την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και τις προσεχείς αναμετρήσεις στο ΣΕΦ με τη Μονακό (29/10, 21:15) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:10).
Οι Πειραιώτες είχαν τη στήριξη περισσότερων από 2.500 οπαδών τους στις εξέδρες του SAP Garden, που στήριξαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. «Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε αρκετά για την απίστευτη υποστήριξή σας! Ήσασταν καταπληκτικοί!» ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο «Χ».
🙌🏽🙌🏽🙌🏽 We can’t thank you enough for your incredible support! You were amazing! @EuroLeague #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #BAYOLY pic.twitter.com/2QrOUtKpY4— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 24, 2025
