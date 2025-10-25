ΚΑΕ Ολυμπιακός για τους οπαδούς του στο Μόναχο: «Δεν έχουμε λόγια για την απίστευτη στήριξή σας»!

ΚΑΕ Ολυμπιακός για τους οπαδούς του στο Μόναχο: «Δεν έχουμε λόγια για την απίστευτη στήριξή σας»!

Newsroom
ΚΑΕ Ολυμπιακός για τους οπαδούς του στο Μόναχο: «Δεν έχουμε λόγια για την απίστευτη στήριξή σας»!
Ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από το Μόναχο και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους περισσότερους από 2.500 οπαδούς του που βρέθηκαν στις εξέδρες του SAP Garden.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας των Βαυαρών με 96-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 4-2 πριν από την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και τις προσεχείς αναμετρήσεις στο ΣΕΦ με τη Μονακό (29/10, 21:15) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:10).

Οι Πειραιώτες είχαν τη στήριξη περισσότερων από 2.500 οπαδών τους στις εξέδρες του SAP Garden, που στήριξαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. «Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε αρκετά για την απίστευτη υποστήριξή σας! Ήσασταν καταπληκτικοί!» ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο «Χ».

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     