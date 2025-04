Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε απόλυτα πλεονεκτική θέση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς προηγείται με 2-0 στη σειρά και όπως έχει δείξει η ιστορία δεν έχει χάσει ποτέ σε τέτοια συνθήκη.

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα θωρακίζοντας την έδρα του και στα δύο παιχνίδια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά επικρατώντας με 77-71 στο Game 2 παρά την πίεση που άσκησαν οι Μαδριλένοι και τώρα θα ταξιδέψουν στη Μαδρίτη βρισκόμενοι μία... ανάσα μόνο μακριά από το Άμπου Ντάμπι.

Η ιστορία έχει δείξει πώς σε οποιαδήποτε σειρά playoffs, από τότε που έχει εφαρμοστεί το σύστημα best of five (στις τρεις νίκες), ο Ολυμπιακός έχει προηγηθεί με 2-0 δεν έχει χάσει αυτό το προβάδισμα κι έχει προκριθεί στο Final Four.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά για τους Πειραιώτες που βρίσκονται σε τόσο πλεονεκτική θέση. Πρώτα, αυτό συνέβη την «παρθενική» χρονιά του νέου συστήματος (2008-09), όταν κόντρα ξανά στη Ρεάλ προηγήθηκε με 2-0. Η ομάδα της Μαδρίτης επικράτησε στο τρίτο παιχνίδι, όμως οι Ολυμπιακός «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση στο τέταρτο παιχνίδι κάνοντας το 3-1.

Μία χρονιά αργότερα, τη σεζόν 2009-10, οι «ερυθρόλευκοι» επανέλαβαν το ίδιο σκηνικό κόντρα στην Πρόκομ, καθώς προηγήθηκαν με 2-0. Η Πρόκομ έκανε μία νίκη, αλλά ο Ολυμπιακός έδωσε πρόωρο τέλος στη σειρά στο Game 4.

Τελευταία φορά αυτό παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο τη σεζόν 2012-13, όταν οι Πειραιώτες επικράτησαν με 2-0 της Αναντολού Εφές. Οι Τούρκοι έπειτα πήραν τα άλλα δύο παιχνίδια στην έδρα τους και η σειρά οδηγήθηκε σε πέμπτο παιχνίδι το οποίο έκανε... δικό του ο Ολυμπιακός.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται «αντιμέτωπος» με μία ευνοϊκή συνθήκη που είναι με το μέρος του και κάθε φορά που έχει υπάρξει σε αυτή έχει βγει νικητής θριαμβευτικά. Μένει να φανεί αν θα συνεχιστεί και στη Μαδρίτη.