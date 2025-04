Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατέρριψε τρία ρεκόρ μέσα σε μία βραδιά και το Gazzetta με τη βοήθεια του Instat γράφει για την εμφάνιση του Ισπανού στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές με 87-83.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πραγματοποίησε την καλύτερή του -έως τώρα- εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Ισπανός φόργουορντ, συνεχίζοντας στον υψηλό ρυθμό που έχει θέσει ο ίδιος για τον εαυτό του τη φετινή σεζόν μπόρεσε να πάρει ρόλο ηγέτη στο Game 1 με την Αναντολού Εφές και οδήγησε το «τριφύλλι» στη νίκη με 87-83.

Με αυτόν τον τρόπο οι «Πράσινοι» έκαναν το πρώτο βήμα στη σειρά των play offs και το Gazzetta μαζί με τη βοήθεια το Instat, γράφει για αυτή τη μεγάλη βραδιά του Χουάντσο που σημείωσε παράλληλα ρεκόρ καριέρας σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες!

Ένα από τα τρία ατομικά ρεκόρ που σημείωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κόντρα στην Εφές αφορούσε τους πόντους. Ο Ισπανός φόργουορντ ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας σημειώσει συνολικά 20 πόντους. Οι 14 από αυτούς ήρθαν μέσα από το ζωγραφιστό. Οι υπόλοιποι 6 ήταν από τρίποντα, με τον ίδιο ωστόσο ενώ μετρούσε 7/7 δίποντα, πίσω από τη γραμμή 6,75 μέτρα είχε 2/5 (και 0/2 βολές).

Career night and this dunk 😳 @juanchiviris41 this season 🔥



