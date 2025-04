Ο Κέντρικ Ναν παρέλαβε το βραβείο του MVP από τον πρόεδρο της EuroLeague και legend του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και το ΟΑΚΑ... σηκώθηκε στο πόδι για να αποθεώσει τον Αμερικανό σούπερ σταρ!

Ο Κέντρικ Ναν πήρε σπίτι του τον τίτλο του MVP της σεζόν 2024/25 στη EuroLeague μετά την ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης και την επιλογή του στην All-EuroLeague First Team.

Έτσι, ο Αμερικανός σούπερ σταρ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη της σεζόν 2010/11 που αναδείχτηκε Πολυτιμότερος Παίκτης στη EuroLeague.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Αναντολού Εφές το βράδυ της Τρίτης 22/4 στο Game 1 της προημιτελικής σειράς που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι και ο Ναν παρέλαβε το βραβείο του MVP από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τον πρόεδρο της EuroLeague και legend του Παναθηναϊκού!

Ο Ναν βραβεύτηκε πριν από το τζάμπολ και το ΟΑΚΑ σηκώθηκε στο πόδι για να αποθεώσει τον Πολυτιμότερο Παίκτη της χρονιάς στη EuroLeague!

Dejan Bodiroga and the MVP 🥶 @nunnbetter_ receives the award in front of the @Paobcgr fans! pic.twitter.com/LWrclQyirg