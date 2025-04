Ο Τι Τζέι Σορτς συνεχίζει την τρομερή του χρονιά καθώς αναδείχθηκε σε MVP των Play In στην Euroleague.

Η φάση των Play In ολοκληρώθηκε και ολόκληρο το μπασκετικό κοινό της Ευρώπης ετοιμάζεται πλέον για τα Play Offs της Euroleague τα οποία και θα καθωρίσουν τις τέσσερις εκείνες ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four.

Το «ταξίδι» της Παρί την τρέχουσα σεζόν συνεχίζεται, με τον Τι Τζέι Σορτς να αποτελεί σταθερά βασικό... γρανάζι για την ομάδα από την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Μάλιστα, ο γκαρντ των Γάλλων αναδείχθηκε MVP των Play In, έχοντας σημειώσει 23 πόντους με 9 ασίστ και 27 βαθμούς PIR σε 30:46 λεπτά εντός παρκέ στη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

A remarkable performance on Tuesday night to guide @ParisBasketball to their first-ever EuroLeague Playoffs participation🔝



MVP of the Play-In Showdown I @PaniniAmerica pic.twitter.com/8scKVpYnN6