Η Euroleague αποθέωσε τον Φαρίντ: «Μπλόκαρε και αυτό το ποστ»

Το ποστάρισμα της Euroleague με αφορμή τις συνεχόμενες τάπες του Κένεθ Φαρίντ.

Ο Κένεθ Φαρίντ για ακόμα ένα παιχνίδι, χθες το βράδυ με την Ντουμπάι, απέδειξε πως δεν ήρθε για συμπληρωματική λύση, αλλά για να κάνει την διαφορά και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Αμερικάνος σέντερ ανάγκασε μέχρι και τον επίσημο λογαριασμό της Euroleague στο Twitter να τον αποθεώσει για τις συνεχόμενες τάπες που ρίχνει στα ματς του Παναθηναϊκού.

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού λοιπόν, λίγο μετά τα δύο κοψίματα που έκανε σε λιγότερο από ένα λεπτό, έκανε την παρακάτω ανάρτηση.

«Ο Φαρίντ μπλόκαρε και αυτό το ποστ»...