Παναθηναϊκός: Η ομάδα με τα περισσότερα views στα social media

Ο Παναθηναϊκός απολαμβάνει την κορυφή σχετικά με τα views στα social media.

Οι πράσινοι είναι η ομάδα με τα περισσότερα views στη Euroleague σύμφωνα με έρευνα της Euroleague. Oι αναρτήσεις που είχαν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό έφτασαν τα 71,8 εκατομμύρια views μέχρι στιγμής στην σεζόν που διανύουμε, ενώ η 2η ομάδα βρίσκεται 14,3 εκατομμύρια προβολές μακριά.

«Αυτή είναι η δύναμή σας! 71,8 εκατομμύρια προβολές. Ο Παναθηναϊκός ηγείται των τηλεθεάσεων σε όλες τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσα στη σεζόν, με 14,3 εκατομμύρια προβολές παραπάνω από την ομάδα που είναι στη 2η θέση!

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα...

Σας ευχαριστούμε, οικογένεια του Παναθηναϊκού», ανέφερε η πράσινη ΚΑΕ.

