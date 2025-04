Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εξάντλησαν τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2025-2026, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει πως και τα 15.00 έχουν πωληθεί σε διάστημα 48 ωρών.

Η... δίψα των φίλων του Παναθηναϊκού για να κλείσουν θέση στο ΟΑΚΑ ήταν τέτοια, που οδήγησε στην εξάντληση των εισιτηρίων διαρκείας μέσα σε διάστημα δύο ημερών.

Όπως ενημέρωσε και επίσημα η ΚΑΕ των «πρασίνων» οι 15.000 θέσεις έχουν ήδη κλείσει στο ΟΑΚΑ για τη σεζόν 2025-26. Από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο αριθμός που απομένει είναι ελάχιστος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα εξαφανίσουν τα τελευταία... μαγικά χαρτάκια.

Όπως και έγινε ακριβώς. Από τη Μεγάλη Τρίτη οι ήδη κάτοχοι ανανέωσαν τα δικά τους διαρκείας, ενώ από το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης άνοιξε η πλατφόρμα για το υπόλοιπο κοινό και τα 15.000 εισιτήρια διαρκείας έγιναν... καπνός.

«Αγνό πάθος, αγνή τρέλα. Ευχαριστούμε που δείχνετε την πίστη σας, ευχαριστούμε που γράφετε ιστορία, ευχαριστούμε που κάνετε αυτούς τους αριθμούς πραγματικότητα» έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media της ομάδας.

☘️ 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟓–𝟐𝟎𝟐𝟔 | 𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 🤯



15,000 season tickets… GONE in just 48hours! 🔥



Pure passion, pure madness! 💚



Thank you for proving your loyalty once again!

Thank you for making history!

Thank you for turning these numbers into reality!… pic.twitter.com/7mwOYzGMBE