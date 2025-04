Μεγάλη ένταση είχε το φινάλε - «θρίλερ» ανάμεσα στην Μπάγερν και τον Ερυθρό Αστέρα με τα αίματα να... ανάβουν μεταξύ των Νίκολα Κάλινιτς και του Γκόρντον Χέρμπερτ.

Η Μπάγερν φιλοξένησε τον Ερυθρό Αστέρα για τα play-in της EuroLeague με την παράταση να είναι απαραίτητη για να βγει ο νικητής. Οι Βαυαροί επικράτησαν με 97-93 των Σέρβων για να έχουν ακόμη μία ευκαιρία παλεύοντας με τη Ρεάλ (ηττημένη κόντρα στην Παρί) για να βρεθούν στα playoffs κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στο φινάλε της αναμέτρησης υπήρχε δεδομένα μεγάλη ένταση εξαιτίας και του σημαντικού διακυβεύματος. Μπορεί οι Γερμανοί να πήραν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την πρόκριση στα playoffs και ο ήχος του buzzer που σήμανε τη λήξη του ματς να είχε ακουστεί, όμως τότε ήταν η στιγμή που ξέσπασε όλη αυτή η ένταση του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Νίκολα Κάλινιτς αντάλλαξε μερικά... λόγια με τον προπονητή της Μπάγερν, Γκόρντον Χέρμπερ, αφήνοντας άπαντες με κομμένη την ανάσα μέχρι να επέμβουν οι πιο ψύχραιμοι και να αναλάβουν ρόλο πυροσβέστη.

Final buzzer sounded… but the heat didn’t stop there! 🔥



Kalinić and Herbert shared a tense exchange that had everyone holding their breath! 👀💢 pic.twitter.com/V4pQtsoDk4