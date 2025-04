Ιτούδης: «Αν και έχω πάει σε 14 Final Four, η Euroleague πρέπει να έχει playoffs σε ημιτελικούς και τελικούς»

Ο Δημήτρης Ιτούδης επανέλαβε και πάλι ότι στην Euroleague πρέπει να διεξάγονται σειρές αγώνων σε ημιτελικούς και τελικούς και όχι Final Four.

Μία ημέρα πριν από τον 1ο τελικό του Eurocup μεταξύ της (τυπικά γηπεδούχου) Χάποελ Τελ Αβίβ και της Γκραν Κανάρια στην «Samokov Arena» της Βουλγαρίας (8/4, 20:00), ο Δημήτρης Ιτούδης ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το σύστημα διεξαγωγής στην Euroleague και αν θα πρέπει να αλλάξει όπως ισχύει στο Eurocup με σειρές best of three.

«Playoffs, το μπάσκετ είναι playoffs» είπε ο Ιτούδης στο «SportsRabbi» και συνέχισε: «Οι δύο ημιτελικοί στο EuroCup οδηγήθηκαν σε 3ο παιχνίδι. Ήταν πολύ συναρπαστικοί, και πιστεύω ότι η EuroLeague πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής. Αν και έχω πάρει μέρος σε 14 Final Four στην Euroleague και τρέφω τεράστιο σεβασμό για αυτόν τον οργανισμό και του Final Four, είμαι υπέρ του συστήματος των playoffs».