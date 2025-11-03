Στο Σαράγεβο αναμένεται να διεξαχθεί το παιχνίδι της Ντουμπάι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο μερίδα των κατοίκων της πόλης έχει εναντιωθεί και καλεί σε ακύρωσή του.

Η Ντουμπάι αναμένεται να υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Σαράγεβο, για την 9η αγωνιστική της EuroLeague (6/11 - 20:00), όμως η διεξαγωγή της αναμέτρησης στη Βοσνία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην πόλη.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι από το Σαράγεβο έχουν προχωρήσει σε διαμαρτυρία, με ένα μεγάλο πανό στην πόλη. Ζητώντας μάλιστα την ακύρωση της αναμέτρησης. «Όχι στο όνομά μας» είναι η οργάνωση η οποία έχει συσταθεί και ζητά την ακύρωση της διεξαγωγής του Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ στο Σαράγεβο.

«Οι πολίτες υπενθυμίζουν εδώ και μέρες με μια σειρά από δράσεις ότι η Ζέτρα χτίστηκε, υπερασπίστηκε και αναστηλώθηκε από αυτούς, με τις προσπάθειες και το έργο τους, και ότι δεν θα επιτρέψουν το γήπεδο που ανήκει στο Σεράγεβο και σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις που ταπεινώνουν την πόλη, την ιστορία της και τις αξίες των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν.

Σε μια εποχή που το Διεθνές Δικαστήριο διεξάγει διαδικασίες κατά του Κράτους του Ισραήλ για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, οποιαδήποτε συνεργασία με ισραηλινά αθλητικά ιδρύματα αποτελεί πράξη έγκρισης της γενοκτονίας του απαρτχάιντ, αλλά και αποφυγής του καθήκοντος άσκησης πολιτικής πίεσης στο Ισραήλ μέσω μποϊκοτάζ και επίδειξης αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης.

Η πόλη μας, η οποία επέζησε της πολιορκίας και της καταστροφής, δεν πρέπει να είναι τόπος ομαλοποίησης της βίας και της γενοκτονίας» αναφέρει η ανακοίνωση της οργάνωσης.